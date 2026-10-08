Mozos SGS6 – nowy kokpit wyścigowy dla miłośników sim racingu

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Marka Mozos rozszerza ofertę akcesoriów dla entuzjastów wirtualnych wyścigów, prezentując SGS6 – nowy kokpit wyścigowy wyposażony w stalową konstrukcję, sportowy fotel oraz szeroki zakres regulacji. Nowy model stanowi kolejny etap rozwoju rodziny produktów SGS, zapoczątkowanej przez stojaki pod kierownice, a następnie rozwiniętej o pierwszy kompletny kokpit SGS5. SGS6 oferuje jeszcze większe możliwości konfiguracji stanowiska, obsługę baz kierownic o momencie obrotowym do 12 Nm oraz kompatybilność z rozwiązaniami popularnych producentów sprzętu sim racingowego.







Od stojaków pod kierownice do kompletnego kokpitu wyścigowego

Rosnąca popularność symulatorów wyścigowych sprawia, że coraz więcej graczy poszukuje rozwiązań pozwalających stworzyć realistyczne stanowisko kierowcy we własnym domu. Odpowiedzią marki Mozos na te potrzeby była seria stojaków pod kierownice SGS, która z czasem została rozwinięta o pierwszy kompletny kokpit SGS5. Pozytywne przyjęcie poprzedniego modelu zachęciło producenta do dalszego rozwoju tej kategorii. Efektem jest Mozos SGS6, czyli konstrukcja zaprojektowana z myślą zarówno o osobach rozpoczynających przygodę z sim racingiem, jak i bardziej wymagających użytkownikach, którzy oczekują stabilności oraz możliwości rozbudowy swojego stanowiska. SGS6 łączy stalowy stelaż ze sportowym fotelem, tworząc niezależne stanowisko do symulatorów jazdy. Takie rozwiązanie eliminuje konieczność montowania kierownicy do biurka oraz korzystania z tradycyjnego fotela biurowego, który podczas intensywnej rozgrywki może się przesuwać.



Stabilna konstrukcja przygotowana na mocniejsze kierownice

Jednym z najważniejszych elementów nowego kokpitu jest stalowa rama o stałej konstrukcji, wykończona metodą malowania proszkowego. Mozos SGS6 został przystosowany do współpracy z kierownicami generującymi moment obrotowy do 12 Nm, co pozwala wykorzystać go nie tylko z popularnymi zestawami dla początkujących, ale również z mocniejszymi bazami wykorzystującymi technologię Direct Drive. To szczególnie istotne w przypadku zaawansowanych symulatorów, w których system Force Feedback przekazuje na kierownicę siły odwzorowujące zachowanie samochodu, nawierzchnię czy utratę przyczepności. Stabilna konstrukcja ogranicza niepożądane przemieszczanie się elementów stanowiska podczas dynamicznego operowania kierownicą i pedałami. Maksymalne dopuszczalne obciążenie kokpitu wynosi 100 kg.



Szerokie możliwości regulacji dla wygody i realizmu

Projektując SGS6, położono nacisk na możliwość indywidualnego dopasowania pozycji kierowcy. Sportowy fotel wyposażono w mechanizm przesuwu o zakresie 180 mm oraz regulację kąta oparcia od 45 do 90 stopni. Użytkownik może dzięki temu dostosować odległość od kierownicy i pedałów do własnego wzrostu oraz preferowanej pozycji za kierownicą. Regulacji podlegają również platformy montażowe. Płytę kierownicy można ustawić w pięciu pozycjach kątowych, natomiast platforma pedałów oferuje trzy ustawienia nachylenia. Takie rozwiązanie pozwala stworzyć stanowisko dostosowane do różnych stylów jazdy, od wyścigów torowych i rajdów po drifting czy symulatory samochodów drogowych. Producent rekomenduje korzystanie z kokpitu osobom o wzroście od 130 do 200 cm.



Sportowy fotel i przemyślane detale

Integralną częścią SGS6 jest profilowany fotel wykonany z włókna szklanego, wykończony tapicerką ze skóry PVC w czarno-czerwonej kolorystyce. Siedzisko o szerokości 450 mm oraz regulowane oparcie pozwalają wygodniej dopasować pozycję podczas dłuższych sesji za kierownicą. Sportowa stylistyka dodatkowo podkreśla charakter stanowiska. Producent zadbał również o praktyczne rozwiązania, takie jak system prowadzenia przewodów ułatwiający uporządkowanie okablowania oraz stopki ochronne zabezpieczające podłoże. Kokpit ma wymiary 1303 × 658 × 1097 mm i waży 25 kg.



Kompatybilność z popularnymi zestawami do sim racingu Mozos SGS6 został zaprojektowany jako uniwersalna platforma montażowa dla sprzętu różnych producentów. Konstrukcja może współpracować między innymi z popularnymi kierownicami Logitech z serii G29, G920 i G923, urządzeniami Thrustmaster oraz wybranymi rozwiązaniami marek Fanatec i MOZA Racing. Dzięki obsłudze baz o momencie obrotowym do 12 Nm użytkownik może w przyszłości rozbudować stanowisko o bardziej zaawansowany sprzęt, bez konieczności wymiany całego kokpitu. Kompatybilność z konkretnymi modelami kierownic i pedałów zależy od rozstawu otworów montażowych, dlatego przed zakupem należy zweryfikować zgodność posiadanych urządzeń.



Mozos SGS6 – cena i dostępność

Nowy kokpit wyścigowy Mozos SGS6 jest już dostępny w sprzedaży na polskim rynku. Cena detaliczna wynosi 1199.99 PLN. W tej kwocie użytkownik otrzymuje stalowy stelaż ze sportowym fotelem, elementy montażowe oraz instrukcję obsługi. Kierownica, pedały i pozostałe akcesoria symulacyjne nie wchodzą w skład zestawu.































źródło: Info Prasowe / Mozos