NAVITEL - Linia stacji ładujących oraz przenośny panel solarny

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma NAVITEL wprowadza do sprzedaży linię stacji ładujących – NS150, NS300, NS500, NS1000 oraz panel solarny – SP200. Umożliwiają one wygodne ładowania urządzeń elektronicznych podczas podróży, a także w domu, w sytuacjach awaryjnych. Stacja NAVITEL NS150 została wyposażona w baterię o pojemności 60000 mAh oraz moc 150W. Na przednim panelu urządzenia producent uwzględnił 2 porty USB-A, port USB-C, wyświetlacz wskazujący pozostały poziom baterii, przycisk zasilania, wyjście zapalniczki oraz wyjście EC5. Dołączone do zestawu przewody do odpalania auta umożliwiają łatwy start pojazdu w sytuacji kryzysowej. Inwerter 12-220V/150W, który również znajduje się w zestawie, odpowiada za zasilania urządzeń elektronicznych, które wymagają napięcia przemiennego 220V z akumulatorów o stałym napięciu 12V.







Stacja ładowana jest na dwa sposoby: z gniazdka sieciowego oraz z gniazda zapalniczki samochodowej. Czas ładowania wynosi około 7h. Wygodna rączka oraz nieduża waga 1.42 kg umożliwiają wygodne przenoszenie stacji oraz zabranie jej w podróż.



Modele NS300 i NS500 o mocy kolejno 300 i 500W i pojemności baterii 83200 mAh oraz 120000 mAh zostały wyposażone w szereg portów wyjściowych: zapalniczki samochodowej, 2 x DC5525, 2 x USB-A, 2 x USB-C, 1 x AC 230V, a także wejście do ładowania samochodu oraz PV. Dodatkowo górną część stacji NS300 i NS500 wzbogacono o panel do ładowania bezprzewodowego, np. smartfona. Uwzględnione lampki LED oraz SOS umożliwiają wykorzystanie sygnału świetlnego w razie potrzeby. Duża ilość zabezpieczeń, m.in. przed przeładowaniem, przeciążeniem czy zwarciem, a także otwory wentylacyjne odpowiadają za bezpieczeństwo podczas korzystania ze stacji. Ekran cyfrowy wyświetla informacje, np. poziom baterii, moc wyjściową, wskaźnik AC/DC, alerty dotyczące rozwiązywania problemów itd. Ładowanie stacji odbywa się z gniazdka sieciowego, gniazda zapalniczki samochodowej, a także z panelu solarnego, poprzez wyjście PV.



NAVITEL NS1000 jest najmocniejszym modelem stacji zasilania z całej linii. Charakteryzuje się mocą 1000W

i baterią 218400 mAh. Oprócz funkcji, które zostały uwzględnione w NS300 i NS500, model NS1000 wyposażono w zwiększoną ilość portów, o dodatkowe dwa porty DC5525 i jeden dodatkowy AC 230V.



Stacje zasilania NS300, NS500 i NS1000 mogą być ładowane również poprzez panel solarny NAVITEL SP200. Jest to monokrystaliczny panel o mocy 200W, który przekształca do 22% energii słonecznej w darmową energię do wytwarzania prądu. Panel został wykonany z odpornej na zużycie tkaniny Oxford, o standardzie wodoodporności IP67. W kieszeni panelu znajduje się kontroler mocy ze złączem Andersona oraz portami USB-A i USB-C, które umożliwiają ładowanie urządzeń elektronicznych, np. smartfona, czy laptopa. Wygodę użytkowania oraz przenoszenia zapewniają składana konstrukcja, oraz rączka.































Źródło: Info Prasowe / NAVITEL