NAVITEL - cykliczne aktualizacje bazy fotoradarów dla całej Europy

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

To ogromny krok dla kierowców podróżujących po Polsce i Europie. Od teraz użytkownicy kamer NAVITEL z wbudowanym GPS i modułem Wi-Fi mogą korzystać z cyklicznie aktualizowanej bazy fotoradarów stacjonarnych dla całej Europy — niezależnie od aktualizacji firmware’u urządzenia. Dzięki współpracy z SCDB.info baza jest stale rozwijana i regularnie aktualizowana, aby kierowcy mieli dostęp do możliwie najbardziej aktualnych informacji podczas podróży po Europie. „Nawet doskonałe urządzenie bez aktualizacji software’u po jakimś czasie od premiery traci swoją funkcjonalność. Dlatego oddajemy w ręce użytkowników naszych wideorejestratorów nową funkcję, dzięki której baza fotoradarów stacjonarnych w całej Europie będzie aktualizowana regularnie i dostępna do pobrania” — powiedział Tobiasz Jankowski, CEO NAVITEL EUROPE.







Nowa aktualizacja aplikacji NAVITEL DVR Center 5.8.1 wprowadza:



✅ cykliczne aktualizacje bazy fotoradarów dla całej Europy

✅ pobieranie aktualizacji w tle

✅ możliwość aktualizacji tylko przez Wi-Fi

✅ odświeżony i bardziej przejrzysty interfejs

✅ szybszy dostęp do najnowszych danych drogowych

















źródło: Info Prasowe - NAVITEL