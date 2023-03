NAVITEL AIR 15 AL – ultrawydajny kompresor powietrza

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma NAVITEL wprowadza do sprzedaży nowe akcesorium – bezprzewodowy kompresor powietrza AIR 15 AL. Wyróżnia się niską wagą, kompaktowymi wymiarami oraz oryginalnym designem. NAVITEL AIR 15 AL został wyposażony w akumulator litowo-jonowy 2000 mАh o napięciu 8.4 V i mocy elektrycznej 50 W. Pojemność baterii to 16,8 Wh. Wydajność kompresora wynosi do 15l / min zaś maksymalne ciśnienie powietrza 120PSI / 8.27 bar. Kompresor zasilany jest poprzez nowoczesne złącze USB typu C, a czas ładowania szacowany jest na ok. 4 godziny. Ładowanie może odbywać się za pomocą kabla dołączonego do urządzenia zarówno z gniazdka, jak i poprzez adapter z zapalniczki samochodowej.







NAVITEL AIR 15 AL został wyposażony w ekran LCD, na którym wyświetlane są wszystkie wskaźniki, a także w przyciski funkcyjne. Urządzenie ma możliwość także pomiaru ciśnienia, wystarczy włączyć zasilanie, a początkowa wartość na wyświetlaczu wskaże aktualne ciśnienie w oponach. Producent zdecydował się wzbogacić kompresor o latarkę LED z opcją światła stałego, migającego oraz SOS. W zestawie wraz z urządzeniem znajdują się wąż pneumatyczny oraz 4 adaptery zaworu, które umożliwiają napompowanie nie tylko kół w aucie, rowerze, motocyklu, wózku, ale również piłek, materacy czy zabawek do pływania. W zestawie znajdują się: kompresor powietrza, wąż pneumatyczny, 4 adaptery zaworu, etui do przechowywania, przewód zasilający USB typu C, instrukcja obsługi i karta gwarancyjna.



NAVITEL AIR 15 AL dostępny jest w sieciach sklepów z elektroniką użytkową i serwisie Allegro. Sugerowana cena – 249 PLN.

































Źródło: Info Prasowe / NAVITEL