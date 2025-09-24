Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

eśli dotąd myślałeś, że pompka rowerowa musi być nieporęczna jak ta do pompowania materaca albo ciężka jak zbroja, to poznaj NAVITEL AIR12 MINI – rewolucyjnie kompaktowy kompresor powietrza, który zmienia zasady gry na trasie. Waży zaledwie 136 gramów, czyli mniej więcej tyle, co baton proteinowy, a mieści się bez problemu w kieszeni koszulki rowerowej czy małej sakwie podsiodłowej. To nie jest kolejny gadżet – to Twoje przenośne centrum ratunkowe do opon. AIR12 MINI oferuje imponujące ciśnienie do 120 PSI (~8 barów) i wydajność do 12 litrów na minutę, co oznacza, że z łatwością napompujesz oponę w rowerze górskim, szosowym czy tym służącym do codziennej jazdy po mieście.







Dzięki wbudowanej baterii 2×350 mAh i ładowaniu przez USB-C, urządzenie jest gotowe do działania w mniej niż pół godziny, co sygnalizuje wyrazista dioda LED. Na pełnym naładowaniu kompresor działa aż 250 sekund, a to w zupełności wystarczy na szybkie napompowanie kilku kół – idealne rozwiązanie na trasie, gdy liczy się każda minuta. W zestawie z kompresorem znajdziesz wężyk przedłużający, adaptery Dunlop i Presta, które pozwolą Ci dopasować AIR12 MINI do różnych wentyli opon, a także igłę do pompowania piłek i zabawek.



NAVITEL AIR12 MINI to mały, ale potężny pomocnik każdego rowerzysty. Kompresor kupisz już teraz w sieci Media Expert w cenie SRP 199 PLN.





























źródło: Info Prasowe - NAVITEL