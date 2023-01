NAVITEL CL100 – bezprzewodowy odkurzacz samochodowy

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma NAVITEL wprowadza do sprzedaży nowe akcesorium – przenośny odkurzacz CL100. Charakteryzuje się wysoką mocą ssania, dwustopniowym systemem filtracji, lekką konstrukcją oraz nowoczesnym designem. NAVITEL CL100 został wyposażony w akumulator litowo-jonowy 2200 mАh o napięciu 11.1 V i mocy elektrycznej 100 W. Czas pracy urządzenia wynosi do 20 minut przy niskiej prędkości, osiągając moc ssania do 10 kPa lub do 13 minut przy mocy ssania do 13 kPa. Odkurzacz ładowany jest poprzez nowoczesne złącze USB typu C, o napięciu 5V, 1.8 A. Czas ładowania to około 3 godzin.







Producent uwzględnił w NAVITEL CL100 technologię filtracji HEPA i dodał przezroczysty pojemnik na odpady, które zapobiegają uwalnianiu drobnych cząsteczek kurzu do powietrza podczas pracy. Cały kurz pozostaje w przezroczystym pojemniku. Filtr odkurzacza jest wyjmowany i nadaje się do mycia, umożliwiając ponowne jego użycie przy kolejnym odkurzaniu. Uniwersalna dysza z opcją regulacji umożliwia dotarcie do różnego rodzaju zanieczyszczeń. Końcówka ze szczotką idealnie sprawdzi się do dokładnego usuwania kurzu i innych zabrudzeń z tapicerki, dywanów i podobnych powierzchni. Ssawka natomiast sprawdzi się do usuwania kurzu z trudnodostępnych, wąskich przestrzeni wewnątrz pojazdu. W celu usunięcia dużych zanieczyszczeń należy zdjąć dyszę.



NAVITEL CL100 został wyposażony dodatkowo w latarkę i lampkę awaryjną, włączane za pomocą jednego przycisku. Normalne światło może być używane w celach oświetleniowych w ciemnym otoczeniu, natomiast awaryjne podczas nagłych wypadków podczas jazdy. Odkurzacz NAVITEL CL100 waży jedynie 570 g i może być z łatwością używany zarówno w aucie, jak i domu czy biurze. Kompaktowy rozmiar umożliwia schowanie go w schowku, szafce, samochodzie, a nawet w biurku.



W zestawie oprócz odkurzacza znajdują się: etui do przechowywania, dysza uniwersalna, przewód zasilający USB typu C, instrukcja obsługi i karta gwarancyjna. NAVITEL CL100 dostępny jest w sieciach sklepów z elektroniką użytkową i serwisie Allegro. Sugerowana cena odkurzacza – 299 PLN.































Źródło: Info Prasowe / NAVITEL