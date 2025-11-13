NAVITEL DS810 i DS1020 - CarPlay i Android Auto w każdym samochodzie

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Kierowcy samochodów bez Apple CarPlay i Android Auto nie muszą już zazdrościć właścicielom nowszych modeli wygodnego dostępu do aplikacji z telefonu na dużych ekranach dotykowych. Dzięki najnowszym urządzeniom NAVITEL DS810 i NAVITEL DS1020 Twój samochód w kilka minut zyska funkcjonalność nowoczesnego auta prosto z salonu – z CarPlay, Android Auto, usługami nawigacyjnymi i ulubionymi aplikacjami. Oba modele to nowoczesne, inteligentne ekrany samochodowe obsługujące Apple CarPlay oraz Android Auto, które pozwalają w wygodny sposób korzystać z nawigacji, muzyki, połączeń telefonicznych, komunikatorów i innych aplikacji bezpośrednio ze smartfona — na dużym, dotykowym wyświetlaczu montowanym na desce rozdzielczej.







Dzięki technologiom AirPlay i Mirror Cast obraz ze smartfona można z łatwością przenieść na ekran urządzenia – o przekątnej 8.1 cala (DS810) lub 10.26 cala (DS1020) – co zapewnia doskonałą widoczność oraz wyjątkowy komfort obsługi. Każde z urządzeń wyposażone jest również w kamerę cofania Full HD z trybem nocnym i kątem widzenia 140°, która pełni funkcję asystenta parkowania. Wodoszczelność na poziomie IP67 gwarantuje bezawaryjne działanie w każdych warunkach pogodowych. Zarówno DS810, jak i DS1020, oferują szybkie połączenie bezprzewodowe Wi-Fi 802.11 ac i Bluetooth 4.2, a wbudowany transmiter FM pozwala przesłać dźwięk z urządzenia do samochodowych głośników.



Urządzenia zasilane są superkondensatorem Farad 5.5V, co zapewnia im niezawodne działanie i odporność na wahania temperatury. Dzięki slotowi na kartę microSD do 256 GB, kierowcy mogą również zapisać nagrania z jazdy w formacie Full HD (1920 × 1080).



NAVITEL DS810 i DS1020 kupimy w sieci Media Expert i Komputronik w cenach SRP odpowiednio 349 PLN i 399 PLN.





















źródło: Info Prasowe - NAVITEL