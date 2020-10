NAVITEL R250 DUAL – nagrywanie podwójnego obrazu podczas jazdy

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma NAVITEL wprowadza do sprzedaży nowy wideorejestrator. R250 DUAL to połączenie przedniej oraz tylnej kamery dla zapewnienia maksymalnego stopnia bezpieczeństwa podczas jazdy. Główna kamera rejestruje materiały w jakości Full HD, w 30 klatkach na sekundę. Kąt widzenia obiektywu to 140°. Ekran o przekątnej 2" i rozdzielczości 320 х 240 pikseli umożliwia podgląd nagrań

z jazdy. Producent zdecydował się zastosować sensor optyczny GC2053 (night vision), który odpowiada za wysoką jakość wideo przy słabych warunkach świetlnych. Stabilność pracy urządzenia zapewnia procesor AC5401. Nagrane filmy zapisywane są w formacie MOV na karcie pamięci o pojemności do 64 GB.







NAVITEL R250 DUAL został wyposażony w dodatkową kamerę tylną, montowaną za pomocą taśmy 3M na szybie samochodu. Możliwość obrotu urządzenia o 360° ułatwia ustawienie akcesorium według własnych potrzeb, aby zarejestrować to, co dzieje się za pojazdem na wypadek nieprzewidzianych sytuacji.



Nagrania z kamery głównej oraz tylnej można oglądać i edytować z poziomu komputera, korzystając z darmowego, autorskiego programu Navitel DVR Player. W zestawie oprócz kamery głównej znajdują się: uchwyt samochodowy, ładowarka samochodowa 12/24 V, kamera tylna, kabel wideo, instrukcja obsługi, karta gwarancyjna i licencja nawigacyjna na smartfon/tablet z mapą 47 krajów.



NAVITEL R250 DUAL dostępny jest w sieciach sklepów z elektroniką użytkową i serwisie Allegro. Sugerowana cena wideorejestratora, to 249 PLN.





















Źródło: Info Prasowe / NAVITEL