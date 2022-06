NAVITEL R33 – minimalistyczna kamera z łącznością Wi-Fi

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma NAVITEL wprowadza do sprzedaży nowy wideorejestrator – R33. Jest to drugi w ofercie producenta model rejestratora jazdy bez wbudowanego ekranu, zarządzany z poziomu aplikacji mobilnej Navitel DVR Center. NAVITEL R33 został wyposażony w sensor optyczny GC2053 z technologią Night Vision, dla zapewnienia szczegółowych nagrań również w warunkach słabego oświetlenia. Filmy rejestrowane są w rozdzielczości 1920 x 1080 Full HD, w 30 klatkach na sekundę i zapisywane na karcie pamięci o maksymalnej pojemności 128 GB. Kąt widzenia obiektywu 124° oraz szklana optyka zapewniają nagrywanie wysokiej jakości materiałów wideo, z uwzględnieniem tego, co dzieje się na drodze, sąsiednich pasach ruchu oraz poboczu. Uchwyt kamery ma opcję rotacji pionowej w granicach 95°, umożliwiając dostosowanie nachylenia obiektywu do potrzeb własnego auta. W urządzeniu zastosowano procesor MSTAR SSC333, który odpowiada za jego poprawną pracę.







NAVITEL R33 zarządzany jest w pełni za pomocą dedykowanej aplikacji na smartfon Navitel DVR Center. Wystarczy pobrać aplikację na swój telefon i połączyć się z wideorejestratorem poprzez Wi-Fi, aby móc zmieniać ustawienia kamery, oglądać filmy w czasie rzeczywistym oraz je udostępniać. Urządzenie włącza się automatycznie po uruchomieniu zapłonu i rozpoczyna rejestrowanie wideo (Auto-Start). W przypadku wykrycia zderzenia lub innego wstrząsu aktywowany jest czujnik przeciążeń (G-Sensor), który odpowiada za nagranie filmu, a także zapisanie go na karcie pamięci i zabezpieczenie przed usunięciem.



Model R33 umożliwia również rejestrację obrazu po wyłączeniu zapłonu, w celu ochrony auta na parkingu. Dla poprawnego działania trybu parkingowego wymagane jest podłączenie kamery do stałego źródła zasilania poprzez NAVITEL SMART BOX MAX (adapter zasilania do wideorejestratorów lub innych urządzeń).



W zestawie oprócz wideorejestratora znajdują się: ładowarka samochodowa 12/24 V, uchwyt samochodowy, czytnik kart pamięci, ściereczka z mikrofibry, instrukcja obsługi, karta gwarancyjna i licencja nawigacyjna na smartfon/tablet z mapą 47 krajów.



NAVITEL R33 dostępny jest w sieci sklepów Media Expert i serwisie Allegro. Sugerowana cena wideorejestratora – 199 PLN.

























Źródło: Info Prasowe / NAVITEL