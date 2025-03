NAVITEL R37 GPS dostępny ekskluzywnie w sklepie Yanosik

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Prewencja i ochrona – Yanosik łączy siły z NAVITEL Wstępne statystyki Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wskazują, że bezpieczeństwo na polskich drogach wciąż stanowi wyzwanie – w 2024 roku odnotowano 21 528 wypadków drogowych, w których 1 881 osób poniosło śmierć, a 24 825 osób zostało rannych. Te liczby pokazują, jak ważne są narzędzia wspierające bezpieczną jazdę kierowców. Dzięki współpracy Yanosik i marki NAVITEL, zmotoryzowani mogą czuć się pewniej na drodze, mając wsparcie zarówno w unikaniu niebezpiecznych sytuacji, jak i w ich dokumentowaniu.







Yanosik pomaga już ponad 5 milionom polskich kierowców unikać zagrożeń, między innymi dzięki systemowi dynamicznej wymiany informacji w czasie rzeczywistym. Do systemu co około 2 sekundy trafia nowe zgłoszenie od użytkowników, ostrzegające o różnych zdarzeniach drogowych. Dodatkowo, Yanosik informuje zmotoryzowanych na bieżąco o utrudnieniach na trasie. Dzięki modułowi Traffic kierowcy dowiadują się o pracach drogowych, korkach czy zmianach organizacji ruchu, wynikających z różnych wydarzeń. System ma także bogatą i stale aktualizowaną bazę fotoradarów w Polsce i całej Europie, o których ostrzega kierujących, jednocześnie przypominając o przepisowej jeździe i stosowaniu się do limitów prędkości.



Z kolei, wideorejestratory NAVITEL to niezastąpieni świadkowie zdarzeń drogowych. Gdy dojdzie do wypadku, kolizji lub uszkodzenia pojazdu, to nagrania, które zostały zarejestrowane przez kamery samochodowe stanowią niepodważalny dowód, który będzie pomocny w ustaleniu sprawcy lub w procesie likwidacji szkody. A funkcje, takie jak G-sensor oraz tryb parkingowy gwarantują, że każde zdarzenie zostanie zarejestrowane i zabezpieczone przed nadpisaniem.



Dynamiczna ochrona w czasie rzeczywistym oferowana przez Yanosik oraz wysoka jakość nagrań wszystkich zdarzeń z trasy dokonana przez kamerki NAVITEL to doskonałe połączenie, które wspiera kierowców na każdym etapie podróży, zwiększając bezpieczeństwo na drodze i minimalizując skutki nieprzewidzianych sytuacji.



Marka NAVITEL właśnie wypuściła na rynek nowy model wideorejestratora - NAVITEL R37 GPS, który od piątku 21 marca będzie dostępny ekskluzywnie w sklepie Yanosik. To idealne rozwiązanie dla kierowców ceniących bezpieczeństwo i wygodę. Nowy kompaktowy wideorejestrator wyposażony w GPS od NAVITEL NAVITEL R37 GPS to nowoczesny wideorejestrator, wyposażony w GPS, który łączy w sobie zaawansowaną technologię, kompaktowy design i funkcjonalność, zapewniając kierowcom bezpieczeństwo oraz wygodę na drodze. Urządzenie oferuje nagrania w wysokiej rozdzielczości Full HD (1920x1080), co gwarantuje wyjątkową jakość obrazu zarówno w dzień, jak i w nocy. Dzięki zastosowaniu sensora GC2053 z technologią Night Vision, wideorejestrator doskonale radzi sobie w trudnych warunkach oświetleniowych, rejestrując szczegóły, które mogą być kluczowe w razie zdarzenia drogowego. Wyposażony w szeroki kąt widzenia 140°, NAVITEL R37 GPS umożliwia rejestrację szerokiego pola przed pojazdem, co pozwala uchwycić całkowity obraz sytuacji na drodze. Kompaktowe wymiary urządzenia sprawiają, że jest ono dyskretne i estetyczne, idealnie wpisując się w wnętrze każdego pojazdu.



Za sprawą mocowania 3M montaż i demontaż wideorejestratora jest szybki i łatwy, co zwiększa komfort użytkowania. NAVITEL R37 GPS obsługuje karty pamięci microSD o pojemności do 256 GB, co pozwala na zapis długiej trasy przejazdu. Dzięki obsłudze Wi-Fi i aplikacji NAVITEL DVR Center użytkownik może zarządzać urządzeniem z poziomu smartfona, przeglądać nagrania czy aktualizować oprogramowanie.





























źródło: Info Prasowe - NAVITEL