Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

NAVITEL wprowadza na rynek dwa nowe wideorejestratory – R600 PRO oraz R600 PRO GPS. Następcy jednego z najpopularniejszych modeli w historii marki oferują nagrywanie w rozdzielczości 2.7K, sensor Sony STARVIS 2, technologię Night Vision Pro, HDR oraz szybkie Wi-Fi 5 GHz. Jednym z ich kluczowych wyróżników jest sterowanie głosowe w języku polskim, które pozwala obsługiwać wybrane funkcje kamery bez odrywania rąk od kierownicy. Wersja GPS dodatkowo ostrzega o fotoradarach i wyświetla aktualną prędkość. To technologiczny powrót modelu, którego sprzedaż przekroczyła 500 000 egzemplarzy.







Ponad siedem lat na drogach

NAVITEL R600 przez siedem lat zdobywał zaufanie kierowców, stając się jednym z najbardziej rozpoznawalnych wideorejestratorów marki. Teraz jego historia doczekała się kontynuacji. Nowe modele zachowują kompaktowy charakter poprzednika, ale oferują znacznie większe możliwości, szczególnie w zakresie jakości nagrań i komfortu obsługi.



Więcej szczegółów, również po zmroku

Oryginalny R600 rejestrował obraz w Full HD. Nowa generacja nagrywa w rozdzielczości 2592 × 1944 pikselach przy 30 klatkach na sekundę, zapewniając więcej szczegółów, które mogą mieć znaczenie podczas analizy sytuacji drogowych.

Za jakość obrazu odpowiada Sony STARVIS 2 IMX675, a technologie Night Vision Pro i HDR pomagają uzyskać czytelny materiał zarówno nocą, jak i przy dużych różnicach oświetlenia. Obiektyw o kącie widzenia 140° obejmuje drogę przed samochodem, sąsiednie pasy oraz pobocze.



Technologia, która ułatwia codzienną jazdę

- Jedną z ważniejszych nowości jest możliwość obsługi wybranych funkcji kamery za pomocą polskich komend głosowych. Kierowca nie musi sięgać do urządzenia, co zwiększa wygodę podczas podróży.

- Nagrania można bezprzewodowo przesyłać na smartfon za pośrednictwem aplikacji NAVITEL DVR Center. Z kolei obrotowy uchwyt 180° pozwala w razie potrzeby skierować obiektyw do wnętrza pojazdu.

- Dla osób oczekujących dodatkowych funkcji przygotowano R600 PRO GPS, który informuje o prędkości jazdy i ostrzega o zbliżających się fotoradarach.



Nowy rozdział sprawdzonej historii

Wprowadzając R600 PRO i R600 PRO GPS, NAVITEL rozwija serię, która przez lata zdobyła zaufanie setek tysięcy kierowców. Nowe modele łączą doświadczenia poprzedniej generacji z rozwiązaniami odpowiadającymi na dzisiejsze potrzeby użytkowników — od szczegółowych nagrań po wygodniejszą obsługę i dodatkowe informacje podczas jazdy.



Obie kamerki znajdziesz w ofercie Media Expert. Sugerowana cena detaliczna modelu R600 PRO wynosi 399 PLN, zaś NAVITEL R600 PRO GPS kosztuje 449 PLN.





























źródło: Info Prasowe - NAVITEL