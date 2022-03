NAVITEL R66 2K - rejestrator 2K sterowany za pomocą aplikacji

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma NAVITE wprowadza do sprzedaży nowy wideorejestrator – R66 2K. Kompaktowe wymiary, brak wyświetlacza i łączność z Twoim smartfonem poprzez Wi-Fi to kilka cech wyróżniających ten model. NAVITEL R66 2K nagrywa filmy w rozdzielczości 2560 × 1440p, w 30 kl/s., które są zapisywane na karcie pamięci o maksymalnej pojemności 128 GB. Sensor optyczny GC4653 (2K) umożliwia rejestrowanie wysokiej jakości wideo nawet w nocy. Kąt widzenia obiektywu wynosi 123°, z opcją obrotu w pionie o 360°. Za stabilną i niezakłóconą pracę urządzenia odpowiada procesor MSTAR SSC337. Kamera montowana jest za pomocą uchwytu na taśmę 3M do przedniej szyby auta.







Sterowanie wideorejestratorem odbywa się z poziomu dedykowanej aplikacji Navitel DVR Center. Po połączeniu kamery z urządzeniem mobilnym za pomocą modułu Wi-Fi można oglądać filmy w czasie rzeczywistym, zmieniać ustawienia oraz zapisywać wideo na smartfonie lub tablecie.



NAVITEL R66 2K został wyposażony w czujnik przeciążeń (G-Sensor), który jest aktywowany w przypadku zderzenia lub nagłego manewru. Urządzenie zapisuje materiał nagrany podczas wypadku i zabezpiecza go przed nadpisaniem na karcie pamięci. Ułatwieniem w korzystaniu jest funkcja automatycznego włączania się kamery po uruchomieniu zapłonu (Auto-Start).



W zestawie oprócz wideorejestratora znajdują się: ładowarka samochodowa 12/24 V, uchwyt samochodowy, czytnik kart pamięci, ściereczka z mikrofibry, instrukcja obsługi, karta gwarancyjna i licencja nawigacyjna na smartfon/tablet z mapą 47 krajów.



NAVITEL R66 2K dostępny jest w sieci sklepów Media Expert i serwisie Allegro. Sugerowana cena wideorejestratora – 399 PLN.



































Źródło: Info Prasowe / NAVITEL