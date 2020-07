NAVITEL R700 GPS DUAL – wielofunkcyjna kamera samochodowa

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma NAVITEL®, dostawca wiodących rozwiązań na rynku elektroniki samochodowej wprowadza do oferty nowy wideorejestrator – R700 GPS DUAL. Urządzenie zostało wyposażone w kamerę cofania, wbudowany moduł GPS oraz aplikację Wi-Fi. Funkcjonalność użytkowania podnoszą szeroka baza fotoradarów i cyfrowy prędkościomierz. Rejestrator zaopatrzono w wyświetlacz TN o przekątnej 2.7" oraz szklaną soczewkę obiektywu, który rejestruje materiał wideo w jakości Full HD, 30 klatek na sekundę. Kąt nagrywania wynosi 170°. Pliki zapisywane są na karcie microSD o pojemności do 64 GB, w formacie MOV. Producent zastosował w wideorejestratorze wysokiej jakości sensor optyczny SONY STARVIS z technologią night vision.







Wbudowany odbiornik GPS i aktualna baza danych zapewniają dostarczenie kierowcy istotnych informacji o fotoradarach, potencjalnie ryzykownych miejscach oraz punktach kontrolnych. Cyfrowy prędkościomierz służy do wyświetlania aktualnej prędkości pojazdu, obliczonej na podstawie sygnału GPS, a także czasu.



Autorska aplikacja Navitel DVR Center nawiązuje połączenie z wideorejestratorem za pośrednictwem sieci Wi-Fi i pozwala na sterowanie kamerą za pomocą smartfona lub tabletu. Użytkownik może m.in. dostosować ustawienia wideorejestratora, sformatować kartę microSD, oglądać i udostępniać filmy z poziomu urządzenia mobilnego.



Zestaw oprócz wideorejestratora uwzględnia następujące akcesoria: uchwyt samochodowy na przyssawkę, ładowarkę samochodową, kamerę cofania, kabel mini-USB, kabel wideo, ściereczkę z mikrofibry, instrukcję obsługi, kartę gwarancyjną oraz licencję nawigacyjną na urządzenia mobilne, na mapę Europy 12 miesięcy. Szczegółowa specyfikacja produktu znajduje się na oficjalnej stronie producenta.



NAVITEL R700 GPS DUAL dostępny jest w sieciach sklepów z elektroniką użytkową i serwisie Allegro. Sugerowana cena – 499 PLN.























Źródło: Info Prasowe / NAVITEL