NAVITEL R88 PRO GPS - najmniejsza kamera samochodowa na rynku

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

NAVITEL wprowadził do oferty model R88 PRO GPS – wyjątkowo kompaktowy wideorejestrator, który łączy miniaturową formę z zaawansowanymi funkcjami. Ważące zaledwie 46 gramów urządzenie jest najmniejszą kamerą samochodową dostępną na rynku. Wymiary korpusu to 5.0 x 3.5 x 3.0 cm bez uchwytu. R88 PRO GPS nagrywa w rozdzielczości 2.7K w polu 135°. Sensor Sony STARVIS 2 IMX675, technologia HDR oraz tryb Night Vision PRO pomagają zachować czytelny obraz zarówno w dzień, jak i po zmroku. Wybranymi funkcjami wideorejestratora możemy zarządzać głosowo w języku polskim.







NAVITEL R88 PRO GPS obsługuje komendy głosowe w języku polskim, umożliwiając korzystanie z wybranych funkcji bez sięgania do przycisków kamery. Głosowo można między innymi zabezpieczyć bieżące nagranie przed nadpisaniem po zauważeniu niebezpiecznej sytuacji na drodze, wykonać zdjęcie lub włączyć czy wyłączyć ekran. Dzięki temu kierowca może obsługiwać urządzenie trzymając ręce na kierownicy, co daje komfort oraz zapewnia bezpieczeństwo podczas jazdy. NAVITEL R88 PRO GPS oferuje możliwość korzystania z cyfrowego prędkościomierza oraz odbierania powiadomień o fotoradarach i odcinkowych pomiarach prędkości. Baza obejmująca punkty kontroli w całej Europie jest rozwijana we współpracy z niemiecką firmą SCDB. Jej cykliczne, comiesięczne aktualizacje uwzględniają nowe lokalizacje i zmiany w istniejących punktach, a użytkownicy mogą je pobierać bez dodatkowych opłat przez cały okres użytkowania urządzenia. Moduł Wi-Fi 5 GHz odpowiada za komunikację kamery z dedykowaną aplikacją NAVITEL DVR Center, poprzez którą użytkownik pobiera wspomniane aktualizacje oraz zarządza ustawieniami kamery.



- Model R88 PRO GPS to kamień milowy w ofercie naszej marki. Połączenie miniaturyzacji z jednoczesnym zachowaniem topowej specyfikacji sprawia, że użytkownik dostaje niewielkich rozmiarów urządzenie naszpikowane modułami i sensorami, które czuwają nad jakością nagrań i komfortem obsługi – powiedział Tobiasz Jankowski, CEO NAVITEL EUROPE.



Magnetyczny uchwyt pozwala szybko zdjąć lub obrócić kamerę w stronę wnętrza auta, co może być ciekawym rozwiązaniem dla osób świadczących usługi przewozu osób, taksówkarzy, którzy mają potrzebę rejestrowania zdarzeń w kabinie pojazdu. Całość uzupełniają ekran 1,45 cala, służący do podglądu nagrań, G-sensor i tryb parkingowy, złącze USB-C oraz obsługa kart microSD do 512 GB.



Kamerkę NAVITEL R88 PRO GPS kupisz w Media Expert w cenie SRP 499 PLN.































źródło: Info Prasowe - NAVITEL