NAVITEL R900 4K – wideorejestrator z realnym 4K

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma NAVITEL wprowadza do sprzedaży nowy wideorejestrator – R900 4K. Producent wyposażył go w zaawansowany sensor SONY 415 STARVIS, szeroki kąt widzenia obiektywu oraz odporny na warunki atmosferyczne kondensator. NAVITEL R900 4K nagrywa filmy w rozdzielczości 4K Ultra HD (3840 x 2160), w 30 kl./s., zapisując je na karcie microSD o pojemności do 256 GB. Kamera wykorzystuje jedną z najbardziej wydajnych technologii kompresji obrazu HEVC H.265, dzięki czemu pliki zajmują mniej miejsca na karcie pamięci, zachowując wysoką jakość. Za stabilną pracę urządzenia odpowiada procesor MSTAR 8629Q. Sensor optyczny SONY 415 STARVIS oraz 7-warstwowa szklana soczewka z warstwą filtra IR (podczerwieni) umożliwiają rejestrację szczegółowych materiałów nawet w warunkach słabego oświetlenia.







Szeroki kąt widzenia obiektywu 140° obejmuje w kadrze to, co dzieje się przed samochodem oraz na sąsiednich pasach ruchu i chodniku. Wszystkie nagrania można oglądać z poziomu kamery na 2,35-calowym ekranie, wykonanym w technologii IPS. NAVITEL R900 4K został wyposażony również w funkcję Auto-Start, a także G-Sensor, który odpowiada za zapisywanie i zabezpieczanie filmów ze zdarzeń awaryjnych, np. z kolizji. Urządzenie zasilane jest poprzez nowoczesny port USB typu C.



Zastosowany w kamerze superkondensator podtrzymuje jej zasilanie i jest odporny na warunki zewnętrzne (upał, mróz), czy też podczas wypadku, gdy zasilanie zostanie odłączone. Charakteryzuje się długą żywotnością i dużą pojemnością przy kompaktowych wymiarach. Wideorejestrator NAVITEL R900 4K montowany jest do przedniej szyby auta za pomocą uchwytu na przyssawkę z obrotowym mechanizmem blokującym, który zapewnia bezpieczne mocowanie urządzenia. Dołączony do zestawu czytnik kart pamięci umożliwia szybką transmisję danych z kamery na komputer.



W zestawie oprócz wideorejestratora znajdują się: uchwyt samochodowy, ładowarka samochodowa 12/24 V, kabel USB typu C, czytnik kart pamięci, ściereczka z mikrofibry, instrukcja obsługi, karta gwarancyjna i licencja nawigacyjna na smartfon/tablet z mapą 47 państw.



NAVITEL R900 4K dostępny jest w sklepie RTV Euro AGD i serwisie Allegro w sugerowanej cenie 499 PLN.





















Źródło: Info Prasowe / NAVITEL