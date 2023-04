NAVITEL RD3 i RD5 – radioodtwarzacze samochodowe z Bluetooth

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma NAVITEL wprowadza do sprzedaży dwa radia samochodowe – RD3 i RD5. Oba modele zostały wyposażone w zestaw głośnomówiący, pilot zdalnego sterowania oraz wyświetlacz

z opcją zmiany koloru podświetlenia. NAVITEL RD3 i RD5 charakteryzują się mocą wyjściową 4x50 W oraz cyfrowym modułem FM o zakresie odbioru FM 87,5-108 MHz. W pamięci jest zapisanych 18 stacji, które można wygodnie przełączać za pomocą przycisków na przednim panelu lub zdalnie używając dołączonego do zestawu pilota. Urządzenia zapewniają regulację tonów niskich i wysokich, a także kilka zaprogramowanych ustawień equalizera. Istnieje możliwość podłączenia zewnętrznego wzmacniacza dzięki uwzględnionym wejściom RCA. Wbudowany Bluetooth wraz z zestawem głośnomówiącym oraz mikrofonem umożliwiają wygodne, oraz bezpieczne prowadzenie rozmów telefonicznych podczas jazdy autem.







Producent wyposażył radia w dwa porty USB-A (do podłączenia pendrive`a oraz ładowania telefonu), slot na karty microSD do 256 GB oraz wejście AUX. Formaty plików odtwarzanych przez urządzenia to MP3, WMA, WAV, FLAC. Oba modele oferują podświetlenie RGB z opcją wyboru jednego z 7 dostępnych kolorów. Sterowanie radiem NAVITEL RD5 może odbywać się również za pomocą bezpłatnej aplikacji mobilnej CarLive, dostępnej dla systemów Android i iOS.



W zestawie wraz z radiem RD3 / RD5 znajdują się: narzędzia instalacyjne (2 szt.), kable przyłączeniowe (2 szt.), pilot zdalnego sterowania, instrukcja obsługi i karta gwarancyjna.



NAVITEL RD3 i RD5 dostępne są w sieciach sklepów z elektroniką użytkową i serwisie Allegro. Sugerowane ceny: RD3 – 99 PLN, RD5 – 139 PLN.























Źródło: Info Prasowe / NAVITEL