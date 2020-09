NAVITEL T505 PRO – tablet z nawigacją GPS

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma NAVITEL wprowadza do sprzedaży nowe urządzenie. T505 PRO to uniwersalny tablet, pracujący pod systemem operacyjnym Android 9.0. Dedykowane akcesoria dołączone do zestawu umożliwiają wygodne i komfortowe korzystanie z map podczas jazdy. T505 PRO wyposażono w duży, 7-calowy ekran IPS o rozdzielczości 1024x600 pikseli. Stabilność pracy gwarantuje szybki procesor MT8321 ARM-A7 Quad Core, o częstotliwości taktowania 1.3 GHz oraz bateria o pojemności 2800 mAh. Wbudowany G-sensor wykrywa ruch, ułatwiając dopasowanie widoku tabletu w pionie lub poziomie.







Zastosowane moduły Wi-Fi oraz Bluetooth odpowiadają za bezprzewodową łączność i przesyłanie danych. Funkcjonalność urządzenia podnoszą dwa sloty na karty SIM, a także obsługa kart microSD o pojemności do 32 GB. Pamięć wewnętrzna to 16 GB, zaś RAM – 1 GB.



Producent zdecydował się zainstalować w T505 PRO oprogramowanie nawigacyjne Navitel Navigator. Aplikacja uwzględnia mapy 47 krajów wraz z funkcją ostrzegania przed fotoradarami, bazą punktów POI i obliczaniem czasu trasy. Korzystanie z niej jest możliwe także w trybie offline. Regularne aktualizacje map są darmowe dla wszystkich użytkowników urządzeń nawigacyjnych Navitel.



W zestawie oprócz tabletu znajdują się: uchwyt samochodowy, ładowarka samochodowa 12/24 V, ładowarka sieciowa, kabel micro-USB, instrukcja obsługi i karta gwarancyjna.



NAVITEL T505 PRO dostępny jest w sieciach sklepów z elektroniką użytkową i serwisie Allegro. Sugerowana cena tabletu – 299 PLN.

























Źródło: Info Prasowe / NAVITEL