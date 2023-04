NAVITEL T787 4G – tablet nawigacyjny z 4G, Bluetooth i GPS

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma NAVITEL wprowadza do sprzedaży nowy tablet – T787 4G. Został wyposażony w system operacyjny Android 12, moduł 4G, GPS, 7-calowy ekran oraz slot na kartę SIM. NAVITEL T787 4G pracuje pod systemem operacyjnym Android™ 12. Stabilność pracy urządzenia gwarantuje szybki procesor MTK8765, o częstotliwości taktowania 1.3 GHz oraz bateria Li-Pol o pojemności 2800 mAh. Ładowanie odbywa się poprzez nowoczesny port USB typu C. Tablet wyposażono w jasny, 7-calowy ekran IPS o rozdzielczości 1024x600 pikseli, a także aparat przedni 2MP i tylny 5MP. Pamięć wewnętrzna urządzenia wynosi 32 GB, a RAM – 3 GB. Slot karty SD umożliwia rozszerzenie pamięci o dodatkowe 128 GB, natomiast wykonywanie połączeń jest możliwe dzięki uwzględnionemu slotowi na kartę SIM.







Za łączność tabletu odpowiadają wbudowany Bluetooth oraz Wi-Fi. Oprócz modemu 3G, w modelu T787 został uwzględniony także modem 4G, który charakteryzuje się ultraszybkim i wydajnym działaniem, podnosząc komfort korzystania z Internetu. Producent zdecydował się na zainstalowanie w T787 4G oprogramowania nawigacyjnego Navitel Navigator. Aplikacja uwzględnia mapy 47 krajów, wraz z dostępem do szerokiej bazy POI. Kierowca jest ostrzegany przed fotoradarami na drodze, ma dostęp do 3 alternatywnych tras do wyboru wraz z podanym czasem jazdy. Korzystanie z map może odbywać się również offline. Aktualizacje są darmowe dla wszystkich użytkowników urządzeń nawigacyjnych NAVITEL. Dodatkowo wbudowany

G-sensor wykrywa ruch i umożliwia dopasowanie widoku tabletu w pionie lub poziomie, ułatwiając korzystanie z aplikacji nawigacyjnej.



W zestawie oprócz tabletu znajdują się: uchwyt samochodowy, ładowarka samochodowa 12/24 V, ładowarka sieciowa, kabel USB typu C, instrukcja obsługi i karta gwarancyjna. NAVITEL T787 4G dostępny jest w sieciach sklepów z elektroniką użytkową i serwisie Allegro. Sugerowana cena tabletu – 449 PLN.

























Źródło: Info Prasowe / NAVITEL