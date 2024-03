NAVITEL wprowadza nową gamę produktów - alkomaty elektrochemiczne

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma NAVITEL wprowadza do oferty nową gamę produktową – alkomaty elektrochemiczne. Na początek są to dwa modele, NAVITEL ALC 01 Black i ALC 02 Green. Oba urządzenia są lekkie, poręczne i eleganckie. Ich działanie oparto na precyzyjnym, platynowym sensorze elektrochemicznym produkowanym w Wielkiej Brytanii. Alkomaty NAVITEL dokonują pomiaru stanu trzeźwości za pomocą renomowanego, platynowego sensora elektrochemicznego produkowanego w Wielkiej Brytanii. Odczyt prezentowany jest na czytelnym, cyfrowym wyświetlaczu z dokładnością wyniku do 0.01‰.







Zarówno ekran, jak i miejsce na ustnik są podświetlane, dzięki czemu badanie trzeźwości można wykonać w ciemnym pomieszczeniu lub po zmroku. Alkomaty wykonano z wysokiej jakości tworzywa w dwóch wersjach kolorystycznych obudowy – eleganckiej czerni i żywiołowej zieleni. W zestawie wraz z alkomatem znajdziemy 5 sterylnych ustników, dwie baterie alkaiczne AA oraz eleganckie etui ułatwiające transport i przechowywanie urządzenia.



Alkomaty NAVITEL ALC 01 i 02 dostępne są w sklepach z elektroniką w cenie SRP 349 PLN.

























źródło: Info Prasowe - NAVITEL