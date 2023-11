NEC NC603L - wyjątkowo cichy, cyfrowy projektor kinowy

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Sharp NEC Display Solutions Europe wprowadza na rynek nowy, cyfrowy projektor kinowy NEC NC603L. Ten kompaktowy model jest najcichszym na rynku projektorem kinowym o jasności 6000 lumenów i charakteryzuje się poziomem hałasu poniżej 39 dB. Źródło światła stanowi najnowszej generacji laser zapewniający wydajność do 50 000 godzin niemal bezobsługowej pracy. Projektor działa z obiektywami wymiennymi z modelu lampowego NEC NC1000C, co czyni go idealnym rozwiązaniem długoterminowym. Projektor NC603L umożliwia elastyczną instalację i użytkowanie. Może być instalowany na podłodze lub na suficie, a funkcja obiektywu lens shift pozwala na elastyczne umiejscowienie. Dodatkowo poziom jasności dla 3D/2D można regulować w zakresie od 100 do 30 procent. Te kluczowe zalety sprawiają, że nowy model jest idealnym rozwiązaniem dla małych kabin projekcyjnych, a nawet kin bez kabiny oraz dla kin mobilnych.







Supercichy projektor laserowy NEC NC603L to laserowa alternatywa dla lampowego, cyfrowego projektora kinowego NC1000C: zapewnia jasność 6000 lumenów i jest wyposażony w najnowszą technologię laserową oferującą najwyższą wydajność, co skutkuje niskim zużyciem energii wynoszącym zaledwie 0,89 kW. Uszczelniony mechanizm optyczny i uszczelnione laserowe źródło światła minimalizują wnikanie kurzu i zapewniają stałą wydajność projekcji do 50 000 godzin pracy. Skutkuje to znacznie niższym całkowitym kosztem posiadania (TCO). Ponadto istnieje również opcja dołączenia serwera multimediów Dolby IMS3000.



Nowy projektor laserowy NEC NC603L będzie dostępny od końca listopada 2023 roku.

























Źródło: Info Prasowe - SHARP/NEC