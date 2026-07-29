NVIDIA łączy siły z liderami branży w ramach Open Secure AI Alliance

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

NVIDIA wraz z 36 innymi firmami ogłosiła powstanie inicjatywy Open Secure AI Alliance, której celem jest tworzenie i udostępnianie otwartych rozwiązań chroniących oprogramowanie oraz agentów AI. Wśród założycieli znajdują się między innymi NVIDIA, Adobe, Capital One, Cisco, CrowdStrike, Dell Technologies, IBM, Linux Foundation, Microsoft, OpenClaw, Salesforce, SAP oraz SpaceXAI. Firmy wspólnie pracują nad rozwojem rozwiązań open source z zakresu bezpieczeństwa AI. W ramach tej współpracy NVIDIA wnosi wkład w postaci badań nad środowiskami testowymi dla agentów, które pozwalają na lepszą ich integrację z modelami, dzięki czemu łatwiej jest testować, śledzić, kontrolować i zarządzać zachowaniem agentów. Swoje technologie open source związane z modelami cyberbezpieczeństwa AI oraz środowiskami testowymi udostępnili też inni członkowie inicjatywy.















źródło: Info Prasowe - NVIDIA