NVIDIA - Karty graficzne RTX serii 40 trafiają do laptopów

NVIDIA zaprezentowała laptopy z kartami graficznymi GeForce RTX serii 40, wykorzystujące ultra wydajną architekturę Ada Lovelace, która zapewnia największy w historii firmy wzrost wydajności i sprawności energetycznej. Laptopy z kartami GeForce RTX serii 40 są nawet trzy razy bardziej energooszczędne niż modele poprzedniej generacji i wykorzystują architekturę Ada, technikę NVIDIA DLSS 3 oraz piątą generację technik Max-Q. Nowe modele zapewniają graczom nawet czterokrotnie wyższą wydajność w grach klasy AAA, takich jak Cyberpunk 2077 z pełnym śledzeniem promieni i nowym trybem RT Overdrive, a twórcom oferują niesamowicie szybkie przyspieszenie w najlepszych aplikacjach kreatywnych, takich jak Blender.







RTX 4090 i RTX 4080: nowa klasa topowych laptopów

Architektura Ada umożliwiła stworzenie nowej klasy najszybszych na świecie laptopów dla entuzjastów. Gracze mogą cieszyć się rozgrywką na trzech monitorach 4K w trybie surround przy 60 klatkach na sekundę, co wystarcza do płynnego działania profesjonalnego symulatora jazdy. Twórcy mogą korzystać z platformy NVIDIA Omniverse do tworzenia fotorealistycznych wirtualnych światów 3D w rozdzielczości 4K z pełną symulacją fizyki, oświetlenia i zastosowanych materiałów. Streamerzy mogą przesyłać strumieniowo gry w jakości 4K 60 kl./s z kodowaniem AV1 w aplikacji Discord, a nowe podwójne enkodery skracają czas eksportu wideo o połowę. Najszybsze laptopy z kartami RTX serii 40 będą dostępne od 8 lutego w cenach od 1999 USD.



Laptopy z kartami RTX 4070, 4060 i 4050: szybsze niż flagowiec poprzedniej generacji, pobierające jedną trzecią energii

Nowe laptopy z kartami RTX 4070, 4060 i 4050 są szybsze od flagowego modelu poprzedniej generacji, zużywając zaledwie jedną trzecią energii. Zapewniają 80 kl./s, rozgrywkę w rozdzielczości 1440p z ustawieniami ultra i skracają procesy twórcze, takie jak renderowanie scen w Blenderze, które zajmowało dwie i pół godziny, do zaledwie 10 minut. Ceny laptopów z kartą RTX 4050 zaczynają się od 999 USD i będą dostępne od 22 lutego.



Techniki Max-Q piątej generacji zwiększają sprawność energetyczną laptopów

Od 2017 roku z każdą nową generacją kart graficznych rozwój technik Max-Q znacząco wpływał na konstrukcje laptopów. Dzisiaj, wraz z premierą urządzeń z kartami GeForce RTX serii 40, firma NVIDIA wprowadza techniki Max-Q piątej generacji, które radykalnie zwiększają sprawność energetyczną i przyspieszają działanie gier dzięki następującym ulepszeniom:

• Technika NVIDIA DLSS 3 została zoptymalizowana pod kątem laptopów i współpracuje z technikami Max-Q, w tym Whispermode i BatteryBoost, które poprawiają wydajność i akustykę oraz zwiększają nawet dwukrotnie czas pracy na baterii.

• Pamięć GDDR6 zasilana najniższym napięciem w historii, wyprodukowana we współpracy z wiodącymi producentami półprzewodników.

• Sterowanie pamięcią w trybie tri-speed umożliwia dynamiczne przełączanie GPU do stanów pamięci o niższym poborze mocy.

• Pamięć podręczna została zoptymalizowana pod kątem Max-Q, podwajając przepustowość, zwiększając rozmiar 16x i poprawiając taktowanie zegara.



14-calowe laptopy potężniejsze niż kiedykolwiek

Przed opracowaniem architektury Ada, 95% tego najszybciej rozwijającego się segmentu laptopów było ograniczone do podstawowych zadań i aplikacji. 14-calowe laptopy wyposażone w karty graficzne GeForce RTX serii 40 mogą podejmować zadania, które wcześniej były nieosiągalne dla tego typu urządzeń. Mowa m.in. o ultraszybkim renderowaniu obrazów 3D w programie Blender oraz najnowocześniejszych narzędziach wykorzystujących sztuczną inteligencję w popularnych aplikacjach, takich jak Adobe Photoshop czy Premiere Pro.



Dzięki zastosowaniu kart graficznych RTX serii 40, 14-calowe laptopy stają się również potężnymi maszynami do gier - są nawet dwukrotnie szybsze niż PlayStation 5 i jednocześnie sześciokrotnie mniejsze. Gracze mogą uruchamiać wymagające graficznie gry AAA, takie jak Cyberpunk 2077, z ray tracingiem i DLSS. Podłączenie ultraprzenośnych laptopów do zewnętrznych monitorów zmienia je w stacjonarne platformy do gier lub studia dla twórców.



Stworzone z myślą o 110 milionach twórców

Rynek komputerów dla twórców wciąż szybko rośnie. Obecnie ponad 110 milionów profesjonalistów i amatorów tworzy na PC. Branża związana z grafiką 3D, wykorzystująca sprzęt NVIDIA, zanotowała oszałamiający 42-procentowy wzrost od zeszłego roku. Laptopy z kartami graficznymi GeForce RTX serii 40 wykorzystują ekosystem NVIDIA Studio z technikami RTX i Max-Q, oferując idealne połączenie sprawności energetycznej i wydajności. Zwiększona efektywność wpływa na nawet najbardziej wymagające procesy twórcze zapewniając nawet trzykrotnie dłuższy czas pracy na baterii.



Użytkownicy laptopów z kartami GeForce RTX mogą korzystać z akceleracji NVIDIA Studio w ponad 110 najpopularniejszych aplikacjach kreatywnych. Dodatkowo mają dostęp do wspieranych przez sztuczną inteligencję aplikacji, takich jak NVIDIA Omniverse, Canvas oraz Broadcast. Artyści 3D mogą współpracować ze sobą w programie Omniverse z dowolnego miejsca na świecie, podczas gdy montażyści mogą szybciej tworzyć filmy dzięki narzędziom wykorzystującym sztuczną inteligencję oraz skrócić czas eksportu plików o połowę dzięki podwójnym enkoderom.



Dostępność

Sprzedaż laptopów wyposażonych w karty graficzne GeForce RTX serii 40 rozpocznie się 8 lutego. Na rynek trafią modele od najlepszych światowych producentów OEM, w tym firm Acer, Alienware, ASUS, Dell, GIGABYTE, HP, Lenovo, MSI, Razer oraz Samsung. Nowe laptopy będą również dostępne od lokalnych producentów takich jak Dream Machines i Hyperbook.



Ceny, konfiguracje i dostępność będą uzależnione od regionu świata i poszczególnych partnerów.





















Źródło: Info Prasowe / NVIDIA