NVIDIA - Nowe światy Minecraft od czołowych twórców

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Przygotowując się do premiery gry z efektami RTX, NVIDIA współpracuje z najbardziej utalentowanymi twórcami na świecie ze społeczności Minecraft. Pierwsze wyniki tej współpracy zostały zaprezentowane dzisiaj w formie zdjęć z gry, które obrazują ich niesamowitą pracę. Zrzuty ekranowe przedstawiają światy stworzone przez Razzleberries, BlockWorks oraz GeminiTay, jednych z wielu twórców, którzy zostali wybrani ze względu na ich wielką wyobraźnię i fantastyczne dotychczasowe osiągnięcia docenione przez społeczność Minecraft.







Zaprezentowane przykłady to:

- Of Temples and Totems RTX autorstwa Razzleberries - świat przygód, koncentrujący graczy na badaniu i rozwiązywaniu zadań w tajemniczych świątyniach. Każda świątynia wyróżnia się zróżnicowanymi źródłami światła i cieniami generowanymi w czasie rzeczywistym oraz wykorzystuje globalne oświetlenie, aby zapewnić graczom jak najbardziej realistyczne wrażenia.

- Imagination Island RTX autorstwa BlockWorks - rozległy park rozrywki, wypełniony ukrytymi niespodziankami, składający się z czterech różnych krain, z których każda poświęcona jest innemu elementowi ray tracingu w czasie rzeczywistym. W zaprezentowanej scenie widzimy centrum obsługi klienta, oświetlone jasnymi promieniami (god rays) wpadającymi przez okna na podłogę.

- Crystal Palace RTX autorstwa GeminiTay - mapa typu survival z zabawnym motywem fantasy oraz mistrzowsko odwzorowanym zamkiem. Śledzone promieniami cienie oraz przepiękna atmosfera tworzą wyjątkowy realizm świata zbudowanego w skali 1:1.



NVIDIA udostępniła także szereg narzędzi i przewodników, ułatwiających tworzenie realistycznych światów w Minecraft. Dostępne online samouczki, pierwotnie zaplanowane do zaprezentowania podczas GPU Technology Conference w Dolinie Krzemowej, są zaprezentowane w ramach wydarzenia GTC Digital i zawierają:



Tworzenie renderowanych tekstur wykorzystujących zjawiska fizyczne - prezentacja i przewodnik, zgłębiające szczegóły na temat path tracingu i tekstur PBR w Minecraft oraz ich wykorzystania do stworzenia niesamowitych krajobrazów. Z materiałów można dowiedzieć się krok po kroku jak stworzyć własne tekstury PBR.



Konwersja światów ze środowiska Java na światy z efektami RTX - NVIDIA nawiązała współpracę z twórcami światów w Minecraft celem opracowania przewodnika po najlepszych nieoficjalnych metodach konwersji świata stworzonego w środowisku Java na wersję Bedrock Windows 10, która jest podstawą nadchodzącej gry Minecraft z efektami RTX.



NVIDIA intensywnie współpracowała z firmą Microsoft nad stworzeniem światów w pełni wykorzystujących path tracing, czyli odbicia, cienie, globalne oświetlenie i inne realistyczne efekty świetlne, które naturalnie współgrają z teksturami wykorzystującymi fizyczne zjawiska zastosowanymi w blokach Minecraft. Tekstury PBR zapoczątkowują kolejną ewolucję tej gry.



Niedługo podamy więcej informacji na temat gry Minecraft z efektami RTX, której premiera już wkrótce.























Źródło: Info Prasowe / NVIDIA