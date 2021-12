NVIDIA Charity Stream - zebrano niemal 167 tys. złotych

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Podczas trwającej 100 godzin charytatywnej transmisji, organizatorom udało się zebrać rekordową kwotę ponad 166 tys. zł. Choć motywem przewodnim było granie w najpopularniejsze tytuły, przeprowadzono też wiele paneli dyskusyjnych i warsztatów specjalistycznych technik rysunkowych lub fotograficznych. Nie zabrakło Roberta Makłowicza, pokazującego przy barwnych opowieściach jak gotować smacznie, prosto i szybko. W sześciodniowym charytatywnym streamie wzięli udział gracze, streamerzy, twórcy internetowi oraz znane osobistości z życia publicznego. Wśród uczestników mogliśmy zobaczyć m. in. Cyber Mariana, Jarosława ‘pashaBiceps’ Jarząbkowskiego, Kingę Kujawską, Wojciecha ‘Łozo’ Łozowskiego, piosenkarkę „Marie” i wielu innych zaproszonych gości.







Całe wydarzenie wspomogli zaangażowani partnerzy: Lenovo, ASUS, Bethesda, CD Projekt RED, Komputronik, Logitech, Media Expert, OMEN, Quersus, Razer, SPC, SteelSeries i Techland przeznaczając sprzęt na nagrody i aukcje związane ze zbiórką.



Stream trwał niemal 100 godzin - w tym czasie odbyło się również wiele ciekawych paneli dyskusyjnych. Jednym z najbardziej popularnych był pokaz poświęcony tajnikom modowania kart graficznych. Dużym zainteresowaniem cieszył się też panel o tym, w jaki sposób komputery i platforma NVIDIA Studio wspierają profesjonalistów z branży artystycznej w ich codziennej pracy. Twórcy ze studia Pixel Race mieli okazję pokazać, na czym polega różnica pomiędzy działaniem na green screenie, a wirtualną produkcją. Z kolei Mateusz Waliszewski, prowadzący szkołę rysunku i malarstwa EduKreska, pokazał jak wykorzystać podstawy rysunku i zasady perspektywy w tworzeniu scenografii gier komputerowych. Zainteresowani fotografią mogli wysłuchać porad profesjonalisty Jakuba Kaźmierczyka, który opowiadał o tym jak wykonać efektowne zdjęcia.



Doskonałym uzupełnieniem programu wydarzenia okazał się występ Roberta Makłowicza. Mistrz pokazał jak przygotować smaczne i proste dania dla wszystkich w ekspresowym tempie. Opowiadał też barwne historie związane ze swoimi podróżami i doświadczeniami kulinarnymi, zagłębiając się w lokalne obyczaje. Zdradził również, dlaczego bez reszty wciągnęła go rozgrywka w takie tytuły jak “Wolfenstein” czy “Red Baron”.



Cały dochód z charytatywnej akcji zostanie przeznaczony na cel 30. Finału WOŚP. Stąd też wśród gości i uczestników streamu nie mogło zabraknąć dyrygenta Orkiestry, czyli Jurka Owsiaka. Rozmowę z nim poprowadził Karol Paciorek. Jurek wyjaśniał dlaczego WOŚP gra w tym roku dla okulistyki dziecięcej, a także jak ważne jest wsparcie społeczności graczy i twórców internetowych w tego typu akcjach charytatywnych.



Stream uzupełniły atrakcyjne aukcje na portalu Allegro. Każda z blisko 50 licytacji jest warta uwagi – można m. in wylicytować kapelusz Roberta Makłowicza z jego autografem, unikalne szkolenia z gwiazdami polskiego esportu czy osobiste pamiątki przekazane przez twórców - uczestników streamu. Co ważne, akcja zbiórkowa na Allegro wciąż trwa. Na zwycięzców licytacji czeka atrakcyjny sprzęt komputerowy, w tym komputer z serii MAD Dog w unikalnej obudowie stworzonej przez Staszka Wiertelaka czy zmodyfikowane graficznie karty od Gigabyte (GeForce RTX 3080, RTX 3070, RTX 3060). Za ich wygląd odpowiada Łukasz ‘CzugA’ Maczuga, znany twórca internetowy i grafik, autor nietypowych dzieł, m.in. malowanych ręcznie akcesoriów komputerowych.



Tegoroczna edycja NVIDIA Charity Stream była już 7 tego typu akcją, w której gracze, internetowi twórcy i zaproszeni goście wspólnie zbierali pieniądze na szczytny cel. Co roku program wydarzenia jest szerszy i bogatszy, a do inicjatywy dołącza coraz więcej uczestników. Tym razem udało się ustanowić nowy rekord ponad 166 tys. zł, ale zbiórka wciąż trwa - datki z aukcji zasilą całkowitą sumę przeznaczoną na diagnostykę i leczenie wzroku u dzieci.



Wszystkie streamy można obejrzeć TUTAJ.

































Źródło: Info Prasowe / NVIDIA