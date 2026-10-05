NVIDIA DGX Spark 64 GB i Sync Cluster Assistant rozszerzają AI

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Coraz bardziej zaawansowane modele AI można dziś uruchamiać lokalnie, co otwiera nowe możliwości m.in. dla agentów wspierających programowanie i prace badawcze. NVIDIA zaprezentowała dziś nową konfigurację DGX Spark z 64 GB pamięci, przeznaczoną dla twórców, którzy chcą uruchamiać agentów AI na własnym sprzęcie i rozbudowywać środowisko w miarę rozwoju swoich projektów. Kompaktowy osobisty superkomputer AI wykorzystuje ten sam układ GB10 Grace Blackwell Superchip i to samo środowisko oprogramowania NVIDIA AI co wariant ze 128 GB pamięci. Pozwala to utrzymywać agentów AI w ciągłej pracy i przechowywać dane lokalnie, a także wykorzystywać DGX Spark do uruchamiania aplikacji AI na używanym na co dzień laptopie lub komputerze stacjonarnym.







NVIDIA zaprezentowała również Sync Cluster Assistant, który ułatwia połączenie dwóch systemów i pozwala uzyskać łącznie 128 GB pamięci. W testach z modelem Qwen 3.8 27B rozwiązanie zapewniło nawet 1,7-krotnie wyższą wydajność, co pozwala pracować z większymi modelami, dłuższym kontekstem i wieloma agentami jednocześnie.



Wersja DGX Spark z 64 GB pamięci trafi do sprzedaży 23 października w ofercie Acer, ASUS, Dell, Gigabyte, HP i MSI, w cenie od 4999 dolarów. Ceny na poszczególnych rynkach zostaną ogłoszone przez partnerów OEM bliżej premiery.















źródło: Info Prasowe - NVIDIA