NVIDIA DGX Spark Founders Edition dostępny w Polsce

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

NVIDIA DGX Spark Founders Edition, określany przez producenta jako najmniejszy superkomputer AI na świecie, jest już dostępny w Polsce. DGX Spark to niewielki komputer przygotowany specjalnie do pracy ze sztuczną inteligencją. Ma zainteresować przede wszystkim firmy, badaczy i programistów którzy chcą uruchamiać oraz rozwijać własne modele AI lokalnie. Sercem urządzenia jest NVIDIA GB10 Grace Blackwell Superchip. Łączy on procesor oparty na architekturze ARM z GPU Blackwell oraz 128 GB zunifikowanej pamięci współdzielonej przez CPU i GPU. To właśnie pamięć jest jedną z najciekawszych cech DGX Spark. Według NVIDIA system może lokalnie uruchamiać modele AI liczące nawet do 200 miliardów parametrów oraz dostrajać modele do 70 miliardów parametrów.







AI na biurku

Im większe stają się modele AI, tym częściej ograniczeniem zwykłych komputerów i stacji roboczych jest ilość dostępnej pamięci. Przy większych projektach szybko pojawia się więc potrzeba korzystania z serwerów albo chmury. DGX Spark ma część tej pracy przenieść z powrotem na biurko. Można wykorzystać go do pracy z dużymi modelami językowymi, budowania agentów AI, systemów RAG, generowania obrazów, analizy danych czy tworzenia prototypów nowych aplikacji.

Może być interesujący także dla firm pracujących na własnych dokumentach, kodzie, bazach wiedzy czy innych wewnętrznych danych. Więcej pracy można wtedy wykonywać lokalnie, bez konieczności przenoszenia całego projektu do zewnętrznej chmury.



DGX Spark a RTX 5090

RTX 5090 ma 32 GB własnej pamięci VRAM i będzie świetnym wyborem, jeśli model AI mieści się w tym limicie. DGX Spark ma 128 GB zunifikowanej pamięci współdzielonej przez CPU i GPU, dlatego może pracować z dużo większymi modelami. W dużym skrócie: RTX 5090 stawia bardziej na szybkość, DGX Spark na możliwość uruchamiania większych skomplikowanych modeli lokalnie.



Od prototypu do większej infrastruktury

DGX Spark działa w ekosystemie NVIDIA AI i CUDA. Projekt rozpoczęty lokalnie można później przenieść na większą infrastrukturę NVIDIA, do centrum danych albo do środowiska chmurowego. Founders Edition wyposażono w 4 TB pamięci NVMe SSD. System oferuje również 10 Gigabit Ethernet oraz Wi-Fi 7. Całość zamknięto w obudowie o wymiarach około 15 × 15 × 5 cm. To właśnie połączenie niewielkich rozmiarów, 128 GB pamięci i możliwości pracy z dużymi modelami AI sprawia, że DGX Spark trudno porównywać ze zwykłym mini-PC.



Pierwsze polskie oferty detaliczne NVIDIA DGX Spark Founders Edition pojawiają się obecnie w cenach około 26000 PLN brutto, w zależności od sprzedawcy.











źródło: Info Prasowe - NVIDIA