NVIDIA DLSS w grze ‘Outriders’ przyrost wydajności w 4K do 73%

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Outriders to kooperacyjna gra role-playing oferująca widok TPP, wyprodukowana przez studio People Can Fly i wydana przez Square Enix. Premiera gry odbyła się dzisiaj – 1 kwietnia (i nie jest to prima aprilis). Gra już w dniu premiery obsługuje NVIDIA DLSS. To kolejny tytuł AAA korzystający z techniki DLSS w celu zwiększenia płynności rozrywki przy jednoczesnej poprawie efektów wizualnych. Dzięki NVIDIA DLSS, każda karta graficzna GeForce RTX jest w stanie przekroczyć granicę 60 klatek na sekundę w rozdzielczości 1440p z włączoną DLSS. Technika ta poprawia wydajność w rozdzielczości 4K aż do 73% zmieniając karty RTX 3060 Ti i szybsze w platformy do rozrywki w 4K.







NVIDIA w ramach akcji promocyjnej dołącza cyfrową kopię (klucz na platformę Steam) Outriders do każdego laptopa zakupionego w ramach tej akcji u biorącego w niej udział dystrybutora.



Użytkownicy GeForce NOW również mogą już grać w Outriders. Właściciele kont Founders i Priorytetowych mają pierwszeństwo w dostępie do serwerów gry, wydłużony czas trwania pojedynczej sesji i mogą grać korzystając z funkcji DLSS.













Źródło: Info Prasowe / NVIDIA