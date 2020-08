NVIDIA GeForce RTX 3090 Founders Edition na zdjęciach

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

Coraz więcej plotek pojawia się przed premierą najnowszych kart graficznych GeForce. Tym razem do sieci trafiły dwa zdjęcia modelu NVIDIA GeForce RTX 3090 Founders Edition w porównaniu do obecnej, topowej wersji FE RTX 2080. Jak widać RTX 3090, to prawdziwe monstrum, które zajmie z naszej obudowie trzy sloty. Wszystko to przez unikalny system chłodzenia z dwustronnym radiatorem, a każdy z nich otrzymał swój wentylator. Źródło podaje również przewidywaną cenę flagowego modelu, która ma wynosić około 1400 USD, co jest znacznie niższą kwotą z wcześniej podawanych plotek (mówiło się nawet o 2000 USD), ale i tak sporo wyższą, niż teraz trzeba zapłacić za RTX 2080. Czy skok wydajności będzie adekwatny do ceny? Zobaczymy...















Źródło: TechPowerUP