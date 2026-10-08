NVIDIA i Microsoft - nowa era dla komputerów z systemem Windows

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Założyciel i CEO NVIDIA, Jensen Huang, oraz prezes i CEO Microsoft, Satya Nadella, przedstawili swoją wizję kolejnego etapu rozwoju komputerów z systemem Windows. Kluczową rolę odgrywa w niej RTX Spark, który otwiera nowe możliwości w obszarze lokalnej sztucznej inteligencji oraz agentów AI wspierających użytkowników w pracy, tworzeniu i realizacji kreatywnych pomysłów. To kolejny ważny krok we współpracy NVIDIA i Microsoft, łączącej możliwości obliczeniowe AI z ekosystemem Windows. Celem jest stworzenie nowej generacji komputerów PC, które zapewnią użytkownikom bezpośredni dostęp do zaawansowanych narzędzi AI.







Ten nowy rozdział zaczyna się właśnie dziś wraz z uruchomieniem przedsprzedaży laptopów RTX Spark przed ich oficjalną premierą zaplanowaną na 16 października. Urządzenia te oferują do 128 GB zunifikowanej pamięci oraz do 1 petaFLOPS mocy obliczeniowej AI, co pozwala na lokalne uruchamianie coraz bardziej zaawansowanych modeli. Podczas wydarzenia zorganizowanego przez firmę Microsoft 7 października 2026 roku w San Francisco zapowiedziano również NVIDIA DGX Station dla systemu Windows - biurkowy superkomputer AI oparty na architekturze GB300. Rozwiązanie to przenosi potężną moc obliczeniową tej platformy na komputery stacjonarne klasy enterprise, umożliwiając pracę z najbardziej zaawansowanymi modelami i agentami AI (klasy frontier). Urządzenia te trafią do oferty już w listopadzie. Informacje dotyczące wspomnianych rozwiązań dostępne są na TEJ stronie.











źródło: Info Prasowe - NVIDIA