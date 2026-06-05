NVIDIA i Microsoft współpracują w zakresie ujednoliconej platformy AI

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Jensen Huang, założyciel i prezes firmy NVIDIA, wystąpił gościnnie na konferencji Microsoft Build, aby uczcić 30-lecie współpracy między NVIDIA a Microsoftem oraz zaprezentować kolejny rozdział tej historii: urządzenia NVIDIA RTX Spark i DGX Station dla systemu Windows, które zapoczątkowują nową generację komputerów stworzonych specjalnie z myślą o agentach AI. Superukład RTX Spark jest sercem pierwszych na świecie komputerów z systemem Windows, stworzonych z myślą o osobistych agentach dla twórców, programistów AI oraz graczy. Najważniejsze funkcje: 1 petaflop wydajności AI, do 128 GB pamięci zunifikowanej, bateria wystarczająca na cały dzień pracy. Komputery pojawią się jesienią tego roku w ofercie marek Microsoft Surface, ASUS, Dell, HP, Lenovo i MSI.







Microsoft Surface NVIDIA RTX Spark Dev Box to specjalna edycja deweloperska urządzenia RTX Spark z fabrycznie zainstalowaną, skonfigurowaną przez deweloperów wersją systemu Windows oraz najlepszymi narzędziami programistycznymi, dzięki czemu od wyjęcia z pudełka można tworzyć, dostosowywać i uruchamiać agentów natywnie w systemie Windows.



Środowisko NVIDIA OpenShell, oparte na nowych kontenerach wykonawczych Microsoft (MXC), tworzy sandbox dla każdego agenta, dzięki czemu może on działać w plikach i aplikacjach bez uzyskiwania dostępu do reszty systemu, z kontrolą ograniczającą jego działania i zapewniającą prywatność danych użytkownika. Korzystają już z niego agenty open source OpenClaw oraz Hermes. Platforma NVIDIA NemoClaw ułatwia konfigurację agentów na każdym komputerze, dzięki uproszczonemu instalatorowi.



Nowości dotyczące infrastruktury AI

DGX Station z systemem Windows to superkomputer AI o 1 bilionie parametrów. Jego sercem jest superukład NVIDIA GB300 Grace Blackwell Ultra, może być wyposażony nawet w 748 GB pamięci, a jego wydajność osiąga 20 petaFLOPS w precyzji FP4.



Modele językowe Claude działają natywnie na systemach NVIDIA GB300 Blackwell Ultra w platformie Azure. Uzytkownicy będą mogli z nich korzystać już w najbliższych tygodniach. Firmy mogą teraz łączyć środowiska Nemotron, Cosmos i Earth-2 z modelami Claude i OpenAI w Foundry Agent Service.



NVIDIA przyspiesza działanie usługi Microsoft Fabric Data Warehouse, zapewniając nawet 6-krotnie szybsze wykonywanie zapytań SQL. Uruchomiono centrum danych Fairwater w Wisconsin, wykorzystujące platformę NVIDIA Vera Rubin. Setki tysięcy systemów Grace Blackwell działa jako jedna fabryka AI, połączona z siostrzaną lokalizacją w Georgii. Platforma Vera Rubin oferuje nawet 10-krotnie większą przepustowość wnioskowania na megawat w porównaniu z architekturą Blackwell.

















źródło: Info Prasowe - NVIDIA