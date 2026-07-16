NVIDIA i SEGA świętują 30 lat współpracy

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firmy NVIDIA i SEGA uczciły dzisiaj 30-lecie współpracy, ogłaszając, że Virtua Fighter: Crossroads oraz inne legendarne gry SEGA trafią na platformę NVIDIA RTX Spark. W budynku GiGO Akihabara 3 w Tokio (w którym pierwotnie mieścił się salon SEGA Akihabara Arcade) spotkali się założyciel i prezes NVIDIA Jensen Huang, prezes SEGA Haruki Satomi, dyrektor operacyjny SEGA Shuji Utsumi, twórca Virtua Fighter Yu Suzuki oraz były prezes SEGA Shoichiro Irimajiri, aby wspólnie świętować długotrwałą współpracę i przedstawić przyszłość gier na platformie RTX Spark.







NVIDIA i SEGA łączą długoletnie relacje, które rozpoczęły się 30 lat temu, gdy NVIDIA współpracowała z SEGA nad rozwijającą się technologią graficzną dla systemów arcade i konsol do gier. W 1996 roku układ NVIDIA NV1 wspierał pierwszą grę z serii Virtua Fighter na PC, jedną z pierwszych na świecie bijatyk 3D.



























źródło: Info Prasowe - NVIDIA