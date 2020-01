NVIDIA zapowiada monitory G-SYNC z odświeżaniem 360 Hz

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

W świecie e-sportu zaledwie milisekundy decydują o zwycięstwie lub porażce. Na trwających w Las Vegas targach CES firma NVIDIA zaprezentowała nowe monitory G-SYNC pracujące z częstotliwością odświeżania 360 Hz, zapewniając entuzjastom e-sportu i graczom preferującym tytuły, w których nacisk położono na bezpośrednią rywalizację, najszybsze monitory do gier, jakie kiedykolwiek stworzono. Przy częstotliwości odświeżania 360 Hz kolejne klatki obrazu są wyświetlane co 2.8 ms, czyli nawet 6 razy szybciej niż w tradycyjnych monitorach i telewizorach. Opracowany we współpracy z firmą NVIDIA monitor ASUS ROG Swift 360 został zaprojektowany z myślą o turniejach e-sportowych i posiada 24.5-calowy wyświetlacz, zapewniający kontrolę całego pola akcji.







ASUS ROG Swift 360 to również zupełnie nowy design produktów ASUS z serii ROG, a także:

- wysoka częstotliwość odświeżania: 360 Hz zapewnia krystalicznie czysty obraz, wyjątkowo niskie opóźnienia i płynny ruch, pozwalający utrzymać przeciwników na celowniku.

- parametry preferowane przez e-sportowców: Graj jak profesjonaliści i nigdy nie przegap decydującego momentu dzięki najwyższej wydajności 24.5-calowej matrycy Full HD.

- najwyższa jakość obrazu: Brak rozpraszającego gracza rozrywania się ekranu, zacięć obrazu, migotania i artefaktów, dzięki technice NVIDIA G-SYNC VRR.

- jakość potwierdzona przez firmę NVIDIA: Wszystkie monitory z certyfikatem G-SYNC przechodzą rygorystyczny proces walidacji i są poddawane trzystu testom jakości obrazu w celu zapewnienia najwyższej jakości i maksymalnej wydajności.



Wprowadzona na rynek w 2013 roku technika NVIDIA G-SYNC, znana najbardziej z innowacyjnej funkcji zmiennej częstotliwości odświeżania VRR (Variable Refresh Rate), eliminuje zjawisko rozrywania się obrazu poprzez synchronizację częstotliwości odświeżania monitora z częstotliwością generowanych klatek przez kartę graficzną. Od tego czasu procesory G-SYNC zapewniły obsługę kolejnych technik wyświetlania obrazu w celu przyspieszenia działania paneli e-sportowych, w tym zmienny overdrive w celu poprawy percepcji gracza, spersonalizowane oprogramowanie wewnętrzne (firmware) poprawiające jakość obrazu, a teraz częstotliwość odświeżania 360 Hz zapewniającą szybki czas reakcji. Dawniej e-sportowcy akceptowali rozrywanie się obrazu, aby uniknąć oczekiwania na wyświetlenie się następnej klatki. Teraz, dzięki monitorom G-SYNC 360 Hz i technice VRR, kolejne klatki odświeżają się w czasie krótszym niż 3 ms, a profesjonalni gracze mogą uzyskać zarówno obraz pozbawiony wszelkich artefaktów, jak i niskie opóźnienie.













Źródło: Info Prasowe / NVIDIA