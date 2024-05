NVIDIA zaprasza do udziału w konkursie dla twórców wideo

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

NVIDIA, lider w dziedzinie technologii dla twórców, ogłasza start konkursu dedykowanego filmowcom. Zarówno amatorom, jak i osobom z większym doświadczeniem. Inicjatywa skierowana jest do realizatorów z Polski, Czech oraz Rumunii. Celem wydarzenia jest wsparcie najlepszych, młodych twórców filmowych oraz promocja wykorzystania sztucznej inteligencji w branży kreatywnej. Konkurs umożliwia zapoznanie się z najnowszymi technikami graficznymi NVIDIA, wykorzystywanymi przez laptopy i stacje robocze z kartami graficznymi GeForce RTX. Uczestnicy będą mieli za zadanie stworzyć krótkie wideo społecznościowe, które najlepiej zaprezentuje możliwości platformy NVIDIA Studio oraz technik RTX wykorzystujących sztuczną inteligencję. Zgłoszenia oceni jury składające się z doświadczonych filmowców i twórców, a zwycięzcy zostaną zaproszeni na wielki finał wydarzenia, który odbędzie się w Krakowie.







Nagrody w konkursie to sześć laptopów GIGABYTE AERO 16 OLED z kartami graficznymi GeForce RTX 4070, po dwa na każdy kraj, które zapewniają niezrównaną wydajność AI dzięki rdzeniom Tensor i bibliotekom TensorRT. Pozwolą one zwycięzcom na realizację nawet najbardziej wymagających kreatywnych projektów.



Szczegóły konkursu:

- Termin zgłoszeń: od 27 maja do 23 czerwca 2024 roku

- Finał i wręczenie nagród: 26-28 lipca 2024 roku, Kraków

- Jak wziąć udział: Szczegółowe informacje na temat zgłoszeń i wymagań konkursowych dostępne są na stronie internetowej partnera wydarzenia, firmy Media Expert.



NVIDIA Studio to platforma zaprojektowana z myślą o twórcach. Desktopy i laptopy wyposażone w karty graficzne GeForce RTX, to połączenie wydajności, niezawodności i nowoczesnego designu, wspierające najpopularniejsze aplikacje kreatywne. Dedykowane sterowniki Studio gwarantują optymalną wydajność i niezawodność działania aplikacji kreatywnych, co pozwala twórcom skupić się na tworzeniu.



Platforma NVIDIA Studio poprzez swoje innowacje, nie tylko przyspiesza pracę twórców, ale również otwiera przed nimi nowe możliwości w dziedzinie filmowania. Konkurs to nie tylko rywalizacja, ale przede wszystkim możliwość zaprezentowania przyszłych liderów branży kreatywnej i ich umiejętności na arenie międzynarodowej.



Zachęcamy wszystkich pasjonatów filmowania do udziału w konkursie i wykorzystania tej wyjątkowej okazji do pokazania swojego talentu oraz innowacyjnego podejścia do technologii filmowej.

















źródło: Info Prasowe - NVIDIA