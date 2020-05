NZXT H510 Alliance i H510 Horde - obudowy dla fanów World of Warcraft

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

NZXT H510 Alliance i NZXT H510 Horde to stworzone we współpracy z firmą Blizzard obudowy typu midi tower. Limitowane edycje cechują się charakterystycznym dla Hord lub Przymierza malowaniem i podświetlanym logo wybranej frakcji na przednim panelu. Dzięki temu całość ma tworzyć unikalny klimat, efektownie się prezentować i jednoznacznie wskazywać, po której stronie gracz się opowiada. Obudowy NZXT H510 Alliance i NZXT H510 Horde posiadają okna wykonane z hartowanego szkła, które pozwalają na wyeksponowanie wnętrza. A miejsca na topowe podzespoły nie powinno zabraknąć. Producent przewidział przestrzeń na montaż kart graficznych o długości do 381 mm i aktywnych chłodzeń procesora o wysokości do 165 mm. Bardziej wymagający mogą zainwestować w zestawy AiO z radiatorami o długości do 280 mm.







Obudowy mają dwa fabryczne wentylatory o średnicy 120 mm, które wspomagają obieg powietrza. Wloty powietrza zostały zabezpieczone filtrami przeciwkurzowymi, dzięki czemu utrzymanie wnętrza w czystości powinno być łatwiejsze. Modele NZXT H510 Alliance i NZXT H510 Horde wyposażono w panele I/O z portami audio, USB 3.1 i USB-C. Dołączono też kontrolery NZXT Smart Device V2 pozwalające na sterowanie wentylatorami i podświetleniem LED za pomocą darmowej aplikacji NZXT CAM.



Obudowy NZXT H510 Alliance i NZXT H510 Horde są już dostępne w polskich sklepach w cenie około 929 zł. Producent przygotował po tysiąc sztuk każdego z wariantów.





Dane techniczne:

• format: ATX midi tower

• wymiary (W x S x G): 210 x 460 x 428 mm

• materiał: stal, hartowane szkło

• waga: 6.8 kg

• obsługiwane formaty płyt głównych: ATX, m-ATX, m-ITX

• maks. wysokość chłodzenia CPU: 165 mm

• maks. długość karty graficznej: 381 mm (lub 325 mm w przypadku korzystania z chłodzenia AiO)

• liczba slotów rozszerzeń PCI-E: 7

• liczba zatok na napędy dyskowe:

- 2.5”: 2 +1

- 3.5”: 2+1

• miejsca na dodatkowe wentylatory:

- 2 x 120/140 mm z przodu (zainstalowany 1 x 120 mm AER F120 Case)

- 1 x 120/140 mm na górze

- 1 x 120 mm z tyłu (zainstalowany 1 x 120 mm AER F120 Case)

• możliwość instalacji chłodzenia wodnego: tak, do 280 mm

• wyprowadzone złącza:

- 1 x USB 3.1 Gen 1 (typ A)

- 1 x USB 3.1 Gen 2 (typ C)

- 1 x wyjście słuchawkowe































Źródło: Info Prasowe / EntryMedia