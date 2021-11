NZXT prezentuje magnetyczny uchwyt z pieczęcią sił specjalnych N7

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

W tym roku NZXT zamierza świętować Dzień N7 w wielkim stylu. Jak co roku, dzień ten przypada 7. listopada, a jego nazwa pochodzi od rangi Systems Alliance z trylogii Mass Effect. Uchwyt NZXT Mass Effect Puck ma kształt krążka. Przedstawia on pieczęć sił specjalnych N7 i oznacza, że jego posiadacz może poszczycić się ukończeniem programu szkoleniowego tej niezwykle poszukiwanej klasy specjalnej. Prezentowane akcesorium to nie tylko dodatek, który ma stanowić świetny sposób na okazanie dumy w Dniu N7. NZXT Mass Effect Puck to magnetyczny uchwyt, który pozwoli graczom stylowo przechowywać headsety, gogle VR lub zorganizować okablowanie na obudowie komputera.







Tak jak w przypadku wszystkich produktów należących do serii NZXT CRFT, liczba egzemplarzy tytułowego akcesorium będzie limitowana. Dzięki temu NZXT Mass Effect Puck ma stać się ekscytującym i wyjątkowym produktem dla każdego fana gry lub aspirującego bohatera galaktyki.



Magnetyczny uchwyt z pieczęcią sił specjalnych N7 będzie dostępny w ciągu kilku tygodni. Producent wycenił go na około 140 PLN.





























Źródło: Info Prasowe / EntryMedia