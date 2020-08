Nadchodzą nowości od XPG

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Entuzjaści gier na PC mogą zacierać ręce. Wkrótce do sprzedaży trafią nowe, ekscytujące produkty od gamingowej marki XPG. Każdy z pewnością znajdzie coś dla siebie. Nieważne, czy poszukuje dobrego i stabilnego źródła zasilania dla swojego PC w postaci zasilacza PYLON, możliwości poprawy wentylacji obudowy za pomocą wentylatorów VENTO, czy może po prostu rozświetlenia swojego “centrum dowodzenia” za pomocą pasków ledowych PRIME ARGB LED Strip. Pierwszą nowością od XPG są zasilacze modularne PYLON. Te, w przeciwieństwie do dedykowanych entuzjastom zasilaczy z serii Core Reactor, są skierowane do szerszego grona użytkowników.







Podczas, gdy bardzo dobrze przyjęte na rynku zasilacze Core Reactor charakteryzują się certyfikatem 80 PLUS Gold, to PYLON będą certyfikowane normą 80 Plus Bronze. Certyfikat 80 Plus jest standardem służącym do oceny sprawności zasilaczy komputerowych. Ogólnie rzecz biorąc każdy montowany w PC zasilacz, powinien spełniać przynajmniej normę 80 PLUS, a najlepiej wyższą.



Warto jednak zaznaczyć, że dzięki zastosowaniu wysokiej jakości komponentów w postaci np. japońskich kondensatorów (rzadko spotykanych w tym segmencie cenowym) PYLONOWI jest znacznie bliżej do wyższego certyfikatu 80 Plus Gold. Ponadto, zasilacz dzięki łożyskowanemu wentylatorowi charakteryzuje się dobrą kulturą pracy - do około 70% obciążenia kiedy wentylator nie przekracza 900 RPM. XPG PYLON został przystosowany do pracy w warunkach 24/7. Regulacja napięć następuje poprzez przetwornicę DC-DC oraz jak na dobry produkt cechuje się całym szeregiem zabezpieczeń.



Jest to o tyle ważne, ponieważ np. w przypadku przepięcia w sieci elektrycznej to właśnie zasilacz tworzy w zasadzie jedyną skuteczną “barierę ochronną” dla delikatnych komponentów naszego PC. Produkty XPG PYLON będą objęte 3-letnią gwarancją producenta i będą występować w wariantach: 450W, 550W, 650W i 750W.



XPG Vento - wydajne wentylatory do każdej obudowy

Drugą kategorią są 120 mm wentylatory przeznaczone do obudów, które znacznie poprawiają wentylację „skrzynki”, przy możliwie jak najniższym poziomie hałasu.



XPG Vento 120 charakteryzują się przepływem powietrza na poziomie 45.3 CFM przy maksymalnej prędkości obrotowej wynoszącej 1200 RPM. Cicha praca jest zapewniana dzięki zastosowaniu łożysk typu rifle sprawiających, że XPG Vento podczas pracy generuje zaledwie 23 db. Drugim bonusem, poza kulturą pracy, jest długa żywotność - obliczona na 60 tys. godzin. Wentylatory będą występować w 2 wariantach: niepodświetlanym i ARGB. W drugim przypadku mamy do czynienia z 9 diodami LED, które możemy kontrolować poprzez oprogramowanie kompatybilne z większością dostępnych na rynku płyt głównych.



XPG PRIME ARGB LED Strip - kiedy LED-ów w obudowie nadal brak

Dla niektórych użytkowników podświetlane komponenty PC to za mało i do takich właśnie osób XPG dedykuje PRIME ARGB LED Strip. Jest to taśma z diodami LED, którą możemy dowolnie umieścić we wnętrzu lub na zewnątrz naszego PC. Możemy wybierać spośród 8 kolorów podświetlenia oraz 4 efektów. XPG PRIME ARGB LED Strip jest kompatybilny z większością dostępnych na rynku płyt głównych.



Mocowanie odbywa się za pomocą 11 magnesów lub pasków taśmy samoprzylepnej od 3M. Warto też zaznaczyć, że XPG PRIME ARGB LED Strip można ze sobą łączyć, osiągając odcinki o długości aż 1.2 metra.



























Źródło: Info Prasowe / XPG