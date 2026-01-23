Nadchodzące premiery HUAWEI

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Już 3 lutego 2026 r. zadebiutują aż trzy nowe produkty Huawei: tablet z matowym ekranem chroniącym oczy – HUAWEI MatePad 11.5 S 2026, składany smartfon HUAWEI Mate X7 z ultrawytrzymałą konstrukcją oraz telefon do perfekcyjnych selfie HUAWEI nova 14 Pro.







Konsumenci oczekujący na zakup smartfonów HUAWEI Mate X7 lub HUAWEI nova 14 Pro mogą zarejestrować się na stronie: https://consumer.huawei.com/pl. W przypadku HUAWEI Mate X7, kupujący otrzymają kupon o wartości 1000 PLN, zaś dla HUAWEI nova 14 Pro wartość kuponu wyniesie 300 PLN.



Każdy z kuponów rabatowych zostanie przesłany mailowo w dniu premiery produktów, 3 lutego, i będzie można go wykorzystać do 8 marca 2026 r. Kod uprawniający do obniżenia ceny zostanie naliczony przed dokonaniem zakupu, w koszyku kupującego. Kupony nie łączą się ze sobą ani z innymi kodami rabatowymi. Szczegółowe informacje dostępne są na huawei.pl.





O HUAWEI MatePad 11.5 S 2026

HUAWEI MatePad 11.5 S 2026 to już trzecia generacja tabletów z matowym ekranem PaperMatte. Powłoka nie odbijająca światła, z technologią ochrony wzroku, redukuje zmęczenie oczu podczas długiej pracy, a pojemna bateria 8800 mAh z szybkim ładowaniem 66 W pozwala na wielogodzinne użytkowanie. Nowy wyświetlacz LCD o przekątnej 11.5 cala ogranicza połysk powierzchni o 50% i eliminuje 99% zakłóceń świetlnych. Wyposażono go w technologię 3A, zawierającą powłoki antyzabrudzeniowe, antyrefleksyjne i antypołyskowe, gwarantując ultrawyraźny obraz nawet w nasłonecznionym otoczeniu. Matowy ekran zapewnia naturalne wrażenia podczas pisania i rysowania, a cztery głośniki, zaawansowana aplikacja Notatki oraz odłączana klawiatura zwiększają funkcjonalność urządzenia, zbliżając je do możliwości laptopa przy niewielkich gabarytach. 256 GB pamięci wewnętrznej i 12 GB RAM w połączeniu z systemem HarmonyOS 4.3 umożliwiają obsługę nawet czterech zadań jednocześnie – w tym dwóch okien kafelkowych i dwóch pływających, co ułatwia wielozadaniową pracę.



O HUAWEI Mate X7

HUAWEI Mate X7 to składany smartfon klasy premium, który łączy imponujący design z wciągającym doświadczeniem dużego ekranu. Lekka i smukła konstrukcja gwarantuje wyjątkową trwałość dzięki zaawansowanym materiałom i precyzyjnemu mechanizmowi zawiasów. Smartfon oferuje rozdzielczość 2444 x 1080 pikseli na ekranie zewnętrznym i 2416 x 2210 pikseli na ekranie głównym, a zastosowany wyświetlacz HUAWEI X-True™ zapewnia fantastyczną płynność oraz głębię obrazu. Szczytowa jasność wyświetlacza zewnętrznego wynosi 3000 nitów, a głównego 2500 nitów, dzięki czemu obraz pozostaje czytelny nawet w pełnym słońcu. Główny aparat Ultra Lighting HDR 50 MP ze zmienną przysłoną F1.49‑F4.0 oraz z dużą matrycą 1/1.28’’ RYYB rejestruje o 31% więcej światła względem poprzednika, co gwarantuje doskonałą jakość zdjęć zarówno w dzień, jak i w nocy. Z kolei unikalny teleobiektyw 50 MP do zdjęć makro i przysłoną F2.2 umożliwia uchwycenie każdego, nawet najdrobniejszego detalu. Pojemna bateria 5300 mAh z funkcją szybkiego ładowania pozwala na długie, nieprzerwane działanie.



O HUAWEI nova 14 Pro

HUAWEI nova 14 Pro to sposób, aby zachować najlepsze wspomnienia w unikalnym kadrze. Podwójny aparat przedni 50 MP z autofokusem z detekcją fazową oraz aparat portretowy 8 MP z zakresem przybliżenia 0.8x-5x pozwalają robić fantastyczne selfie. Z kolei aparat tylny 50 MP RYYB z 10-stopniową, regulowaną przysłoną f/1.4-f/4.0 pozwoli uchwycić detale nawet w dynamicznym ujęciu. Sztuczna inteligencja automatycznie koryguje mimikę, by uzyskać najbardziej naturalny efekt. Smartfon wyróżnia się poczwórnie zakrzywionym ekranem OLED 6.78’’ o rozdzielczości 2776 × 1224 pikseli, zapewniającym wyjątkową szczegółowość obrazu. Adaptacyjna częstotliwość odświeżania do 120 Hz gwarantuje płynność wyświetlania, a maksymalna jasność 1200 nitów pozwala zachować czytelność. Superszybkie ładowanie 100 W, w połączeniu z pojemną baterią 5100 mAh zapewniają energię na długie godziny użytkowania. Zaledwie 5 minut ładowania wystarczy na ponad 5 godzin np. oglądania filmów.





















