Najnowocześniejszy wóz transmisyjny Sony w Polsacie

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

Polsat rozwija nowoczesne technologie transmisyjne – do floty produkcyjnej dołączy nowy wóz transmisyjny, który będzie wykorzystywał technologie IP do produkcji i przesyłu sygnału. Jest przygotowywany przez Sony we współpracy z firmami 4Vision i Autokontener. Będzie także bardziej przyjazny środowisku naturalnemu. Wóz, dzięki uniwersalności zaprojektowanych systemów wizji i dźwięku umożliwi całkowicie niezależną i samodzielną produkcję zarówno dużych wydarzeń artystycznych, koncertów czy festiwali, jak i najbardziej skomplikowanych imprez sportowych. Realizacja programów będzie możliwa m.in. w formacie TV UHD/HD HDR z dźwiękiem Dolby 5.1.4 Atmos oraz stereofonicznym.







Najważniejsze cechy wozu:

- 14 kamer i torów kamerowych Sony HDC-3500 i HDC-5500 UHD HDR uzupełnionych o kamery POV i kamery bezprzewodowe Sony HDC-P50.

- mikser wizyjny Sony XVS-9000 pracujący w środowisku IP.

- obiektywy Fujinon, w tym typu box, którego maksymalne zbliżenie to 107x

- 4 serwery powtórkowe umożliwiające realizację 7-iu niezależnych powtórek jednocześnie

- możliwa równoległa praca dwóch reżyserek, czyli produkcja jednocześnie dwóch różnych programów

- zbudowany w oparciu o technologię IP

- praca w formatach UHD/HD HDR.

- system zarządzania Sony LEO/LSM

Wóz – zgodnie z umową pomiędzy Sony i Telewizją Polsat – zostanie oddany do użytku w 2021 roku.



















Źródło: Info Prasowe / SONY