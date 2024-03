Najnowsze aktualizacje oprogramowania słuchawek dousznych Jabra

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

W styczniu Jabra, światowy lider w dziedzinie prawdziwie bezprzewodowego dźwięku i hybrydowych rozwiązań do pracy, ogłosiła pakiet aktualizacji zwiększających komfort użytkowania najnowszych bezprzewodowych słuchawek dousznych Elite 8 Active i Elite 10. Nowe funkcje są już dostępne w aplikacji Sound+. Aktualizacje te nie tylko poprawiają jakość dźwięku, ale także zwiększają ogólną funkcjonalność i użyteczność najnowszej generacji słuchawek Jabra. Najbardziej wygodne słuchawki douszne Jabra oferują udoskonalony dźwięk dzięki nowym algorytmom redukcji hałasu opartym na sztucznej inteligencji, które poprawiają redukcję hałasu zwłaszcza w zakresie częstotliwości ludzkiego głosu.







Oznacza to, że głosy osób znajdujących się w pobliżu będą lepiej tłumione, co pozwoli uzyskać znacznie lepszą jakość połączeń. Co więcej, Jabra wprowadziła funkcję ANC także dla połączeń telefonicznych, aby jeszcze bardziej poprawić jakość rozmów. Użytkownicy mogą spodziewać się do 2 razy lepszego blokowania głosów w tle, optymalizując dzięki temu wyrazistość połączeń w tętniących życiem lokalizacjach, takich jak biura, restauracje i ruchliwe ulice i zyskując gwarancję niczym niezakłóconych rozmów.



Elite 8 Active

Najwytrzymalsze na świecie słuchawki douszne otrzymały udoskonaloną technologię ANC i HearThrough dla wietrznych warunków, dzięki aktualizacji oprogramowania, która wykorzystuje technologię dwóch mikrofonów do lepszego wykrywania szumu wiatru. W nowej wersji oprogramowania oba zewnętrzne mikrofony służą do precyzyjniejszego wykrywania natężenia wiatru i umożliwiają płynniejsze przełączanie się w tryb wiatru.



Lepsze wrażenia związane ze słuchaniem muzyki i świadomością otoczenia przekładają się na poprawę komfortu podczas biegania lub treningu na świeżym powietrzu.

Aktualizacje oprogramowania Elite 8 Active i Elite 10 dostępne są od 26 marca w bezpłatnej aplikacji Jabra Sound+ dla wszystkich użytkowników, zarówno obecnych, jak i nowych. Obecni użytkownicy słuchawek otrzymają powiadomienie w aplikacji o dostępności aktualizacji.

























źródło: Info Prasowe - Jabra