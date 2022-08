Najnowsze foldy Galaxy debiutują w Polsce

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Dostępne od dziś w sprzedaży Galaxy Z Flip4 i Galaxy Z Fold4 zmieniają sposób w jaki korzystamy ze smartfonów. Wraz z czwartą generacją foldów na polskim rynku debiutują również smartwatche Galaxy Watch5 oraz bezprzewodowe douszne słuchawki Galaxy Buds2 Pro. Galaxy Z Flip4 to kompaktowy fold wzbogacony o pojemniejszą (3700 mAh) i wydajniejszą baterię, udoskonalony aparat wyposażony w matrycę czulszą na światło o 65% i najnowszy procesor Snapdragon 8+ Gen 1. Zoptymalizowany tryb Flex zapewnia użytkownikom swobodę fotografowania, pozwalając m.in na nagranie video bez konieczności użycia rąk, czy uchwycenia selfie pod nieoczywistym kątem. Zewnętrzny ekran zyskał na funkcjonalności, dzięki czemu dostęp do najbardziej przydatnych funkcji, takich jak wykonywanie połączeń czy odpowiadanie na wiadomości, odbywa się teraz bez konieczności rozkładania urządzenia.







Z kolei Galaxy Z Fold4 został zaprojektowany z myślą o najwyższej funkcjonalności i wielozadaniowości, niezależnie od tego, czy oddajemy się pracy czy rozrywce. Jest to pierwszy smartfon z dostępnym systemem Android 12L, czyli specjalną wersją systemu stworzoną do obsługi dużych i składanych wyświetlaczy. W połączeniu z doskonałej jakości ekranem, zawansowanym zestawem aparatów i wydajnym procesorem Snapdragon 8+ Gen 1, Galaxy Z Fold4 to prawdziwy mistrz multitaskingu, a jego funkcjonalność wzbogacona jest również o możliwość współpracy z rysikiem.



Zarówno Galaxy Z Flip4 jak i Z Fold4 mogą pochwalić się wodoodpornością klasy IPX8, więc przypadkowy kontakt z wodą nie jest im straszny Obydwa urządzenia zyskały również wzmocnioną konstrukcję zawiasów oraz zabezpieczenie wyświetlacza i tylnej ściany szkłem Corning Gorilla Glass Victus+, co czyni je najbardziej odpornymi na uszkodzenia foldami Galaxy.



Galaxy Buds2 Pro i Galaxy Watch5

Wraz z foldami w sprzedaży debiutują również słuchawki Galaxy Buds2 Pro – najwyższej klasy bezprzewodowe słuchawki dokanałowe w nowej kompaktowej odsłonie, które oferują doskonałej jakości 24-bitowy dźwięk Hi-Fi[4], wysokiej jakości redukcję szumu ANC, bezproblemowe łączenie się i automatyczne przełączanie między urządzeniami.



Do rodziny Galaxy dołącza również generacja zegarków Galaxy Watch5 oraz Galaxy Watch5 Pro, które ułatwiają użytkownikom kształtowanie codziennych nawyków, dbania o siebie dzięki monitorowaniu najważniejszych parametrów i udzielaniu intuicyjnych wskazówek. Smartwatche zostały wyposażone w większy akumulator, szkło szafirowe, które jest o 60% twardsze od zwykłego szkła, zestaw czujników, których kombinacja odczytów pozwala na monitorować tętno, poziom natlenienia krwi, a nawet poziom stresu.



Promocja na start

Debiutujące foldy Galaxy dostępne są w specjalnej premierowej ofercie promocyjnej. Decydując się na zakup Galaxy Z Flip4 lub Galaxy Z Fold4 w terminie od 26 sierpnia do 30 września 2022 otrzymujemy gratisowe roczne ubezpieczenie Samsung Care+[6], które obejmuje pokrycie kosztów przypadkowych uszkodzeń, w tym naprawy wyświetlacza.



Jak skorzystać z promocji w 5 prostych krokach?

- Kupić wybrany smartfon (Galaxy Z Fold4, Z Flip4) u Partnera Handlowego w terminie od 26.08.2022 do 30.09.2022.

Aktywować Urządzenie (Samsung Galaxy Z Fold4, Z Flip4) w dniach od 26.08.2022 do 07.10.22

- Wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny w aplikacji Samsung Members w terminie do 30.11.2022

- Załączyć dowód zakupu produktu: faktura / paragon; zdjęcie opakowania (kartonowego pudełka) po produkcie z widocznym na zdjęciu miejscem po wyciętej naklejce z kodem kreskowym, zdjęcie wyciętego fragmentu pudełka z kodem kreskowym.

- Bezpłatna polisa na roczne ubezpieczenie Samsung Care+ zostanie przyznana w ciągu 14 dni od pozytywnego rozpatrzenia zgłoszenia.



Merch z 2005 – limitowana edycja

Z okazji debiutu najnowszych foldów Galaxy, Samsung połączył siły z 2005 – prężnie rozwijającą się od 2017 marką odzieży streetwearowej. Efektem współpracy jest limitowana edycja saszetek na smartfony zaprojektowana przez 2005 i sygnowana przez ambasadora Galaxy Z Flip4 – Żabsona. Akcesoria będą dostępne jako nagrody w konkursach w mediach społecznościowych marki oraz w social mediach Żabsona.





































Źródło: Info Prasowe / Samsung