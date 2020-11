Najwyższy udział AMD w rynku procesorów x86 od prawie 13 lat

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 3

Mercury Research opublikowało ostatnio raport na temat rynku procesorów x86 w 3 kwartale 2020 roku i potwierdziło tym samym, że firma AMD zdobywa coraz większe udziały kwartał po kwartale i rok po roku we wszystkich kluczowych obszarach. Ogólny udział AMD w rynku procesorów x86 wzrósł o 4.1 i 6.3 punktów procentowych w porównaniu do odpowiednio poprzedniego kwartału i roku. Obecnie jest to poziom 22.4%, czyli najwyższy wynik od czwartego kwartału 2007 roku. Udział AMD w rynku procesorów x86 dla komputerów stacjonarnych (wyłączając IoT) osiągnął 20.1%, co jest wzrostem o 0.9 i 2.1 punktów procentowych w porównaniu do zeszłego kwartału i roku. To najwyższy wynik od czwartego kwartału 2013 roku.







Udział AMD w rynku procesorów x86 dla laptopów (wyłączając IoT) osiągnął 20.2%, co oznacza wzrost o 0.3 i 5.5 punktów procentowych. To nowy rekord koncernu AMD. Tymczasem udział AMD w rynku systemów klienckich na bazie procesorów x86 (wyłączając IoT) osiągnął 20.2%, co wynika ze wzrostu o 0.5 i 4.3 punktów procentowych. To też najwyższy wynik od drugiego kwartału 2011 roku.



Wg Mercury Research firma AMD także zdobywa udziały w rynku serwerowych procesorów x86. Więcej na ten temat zostanie podane, gdy zostaną udostępnione dane IDC za 3 kwartał 2020.







Źródło: Info Prasowe / AMD