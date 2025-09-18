Narwal FLOW debiutuje w Polsce – nowa era autonomicznego sprzątania

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Narwal, jeden z pięciu największych producentów odkurzaczy na świecie, oficjalnie zaprezentował w Polsce swój najnowszy i najbardziej zaawansowany robot sprzątający – Narwal FLOW. Uroczysta premiera odbyła się w warszawskiej Villa Foksal, gdzie spotkali się dziennikarze i influencerzy, by jako jedni z pierwszych w kraju zobaczyć urządzenie w akcji. Narwal FLOW to rewolucja w domowym sprzątaniu – łączy w sobie odkurzanie, mopowanie i pełną samoobsługę w jednym ekosystemie. Dzięki przełomowej technologii Track Mop z cyrkulacją czystej wody, mocnemu ssaniu 22 000 Pa oraz inteligentnej nawigacji AI, urządzenie wyznacza nowy standard w kategorii robotów sprzątających.







Rewolucja w mopowaniu – Track Mop

Sercem Narwal FLOW jest innowacyjny system mopowania Track Mop, po raz pierwszy zaprezentowany podczas CES 2025. Dzięki czyszczeniu wodą o temperaturze 45°C, 16 precyzyjnym dyszom i automatycznemu usuwaniu zabrudzeń, mop zawsze pozostaje higienicznie czysty. Zastosowanie stałego nacisku 12 N pozwala skutecznie usuwać nawet uporczywy brud, a zamknięty obieg wody eliminuje problem smug czy przenoszenia zanieczyszczeń.



Potężne odkurzanie z troską o dywany

FLOW wykorzystuje system DualFlow z bezobsługową szczotką główną, bocznymi szczotkami antysplątaniowymi i siłą ssania 22000 Pa. Dzięki technologii CarpetFocus urządzenie tworzy szczelne połączenie z włóknami dywanu, co pozwala usuwać zabrudzenia nawet głęboko osadzone we włóknach – na poziomie porównywalnym z tradycyjnymi odkurzaczami domowymi.



Inteligencja, która porusza się inaczej

Robot napędzany jest przez system NarMind Pro – platformę AI z dwoma kamerami RGB, mapowaniem 3D i procesorem o mocy 10 TOPS. Dzięki temu FLOW bezbłędnie rozpoznaje przeszkody, swobodnie porusza się pod meblami o prześwicie od 95 mm i pokonuje progi do 4 cm wysokości. Rozsuwane końcówki mopujące i dynamiczna regulacja szczotek gwarantują precyzyjne docieranie do narożników i krawędzi.



Samodzielna stacja dokująca – koniec z codzienną obsługą

Narwal FLOW nie tylko sprząta, ale też sam dba o swoją czystość. Multifunkcyjna stacja dokująca automatycznie dozuje detergent, pierze mop w gorącej wodzie, suszy go gorącym powietrzem i odprowadza brudną wodę do osobnego zbiornika. Dodatkowo pył i kurz trafiają do 2.5-litrowego worka, który wystarcza nawet na 120 dni. To wszystko sprawia, że codzienna obsługa urządzenia praktycznie znika.



Zintegrowany z inteligentnym domem

FLOW obsługuje sterowanie głosowe przez „Hey Nawa”, a także współpracuje z Alexą, Google Home i Siri. Aplikacja Narwal pozwala na personalizację ustawień, tworzenie stref dla zwierząt czy automatyczne zwiększanie mocy w szczególnie zabrudzonych obszarach. Do końca roku FLOW będzie też kompatybilny ze standardem Matter Smart Living, co zapewni jeszcze szerszą integrację z systemami smart home.



Cena i dostępność w Polsce

Narwal FLOW dostępny jest w Polsce, wyłącznie w sieci Media Expert, w cenie 3999 PLN.



























źródło: Info Prasowe - NARWAL