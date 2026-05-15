Narwal prezentuje nowości na 2026 rok

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Marka Narwal zaprezentowała swoje najnowsze urządzenia do inteligentnego sprzątania, które trafią na rynek w 2026 roku. Główną gwiazdą wydarzenia był nowy robot sprzątający Narwal Flow 2, któremu towarzyszyły również nowe serie odkurzaczy pionowych Narwal V50 Series oraz urządzeń do czyszczenia materacy Narwal U50 Series. Narwal Flow 2 to najnowszy flagowy robot sprzątający marki, wyposażony w system NarMind™ Pro Autonomous System, wykorzystujący sztuczną inteligencję do jeszcze dokładniejszego rozpoznawania przeszkód i dostosowywania sposobu sprzątania do sytuacji w domu.







Urządzenie korzysta z podwójnych kamer RGB 1080p oraz zaawansowanych algorytmów AI, które pozwalają mu rozpoznawać obiekty, analizować rodzaj zabrudzeń oraz dobierać odpowiednie strategie sprzątania. Flow 2 oferuje również dedykowane tryby dla rodzin z dziećmi i właścicieli zwierząt, w tym Pet Care Mode oraz Baby Care Mode. Nowy model został wyposażony także w udoskonalony system mopowania FlowWash Mopping System, zapewniający stałe odświeżanie mopów gorącą wodą podczas pracy. Dzięki sile ssania sięgającej 30 000 Pa oraz technologiom CarpetFocus i DualFlow Tangle-Free System urządzenie skutecznie radzi sobie zarówno z twardymi podłogami, jak i dywanami. Flow 2 wyróżnia się również nowym wzornictwem, intuicyjnym mapowaniem TrueColor 3D oraz wielofunkcyjną stacją bazową oferującą m.in. automatyczne opróżnianie zbiornika, mycie mopów gorącą wodą i suszenie gorącym powietrzem.



Model Narwal Flow 2 będzie dostępny w Polsce na wyłączność w sieci Media Expert już w tym tygodniu w premierowej cenie 4099 PLN oraz 4799 PLN za wersję Compact. Oferta potrwa do 31 maja. Po tym dniu cena wróci do sugerowanej 5099 PLN oraz 5799 PLN.





Narwal V50 Series – lekki odkurzacz pionowy z automatycznym opróżnianiem

Podczas wydarzenia zaprezentowano również Narwal V50 Series – nową serię lekkich odkurzaczy pionowych z funkcją automatycznego opróżniania. Producent stawia tutaj na połączenie wysokiej wydajności sprzątania z wygodą codziennego użytkowania. Urządzenia z serii V50 oferują m.in. lekką konstrukcję, wysoką moc ssania, inteligentne wykrywanie zabrudzeń oraz system zapobiegający plątaniu włosów. Całość uzupełnia stacja typu All-in-One Auto-Empty Station, która automatycznie opróżnia pojemnik na kurz i przechowuje akcesoria. Narwal V50 będzie dostępny w sierpniu 2026.





Narwal U50 Series – higieniczne czyszczenie materacy i tekstyliów

Nowością w portfolio marki jest także Narwal U50 Series – pierwsza seria bezobsługowych urządzeń do czyszczenia materacy i miękkich powierzchni. Urządzenia wykorzystują połączenie podgrzewania, sterylizacji UVC, szybkiego ubijania powierzchni oraz wysokiej mocy ssania, aby skutecznie usuwać roztocza i alergeny z materacy, kanap czy tapicerowanych mebli. System zamkniętych worków na kurz ogranicza kontakt użytkownika z zabrudzeniami i pozwala nawet na dwa tygodnie bezobsługowej pracy. Narwal U50 będzie dostępny w czerwcu 2026.

































źródło: Info Prasowe - NARWAL