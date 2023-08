Natec Colors Series – przełam rutynę z nowymi podkładkami

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Podkładki Natec Colors Series to idealne rozwiązanie dla osób, które chcą wizualnie uatrakcyjnić swoje stanowisko pracy i rozrywki. Pozwolą nadać biurku unikalny styl, jednocześnie pobudzając pokłady kreatywności. W ofercie marki dostępne są aż cztery różnokolorowe modele o wymiarach 300 x 250 x 2.5 mm. Wśród nich znajdują się zarówno klasyczne warianty, jak Obsidian Black, ale także nowe, oryginalne i świeże barwy: Stony Grey, Misty Rose oraz Viva Magenta. Ostatnia z przedstawionych opcji wpisuje się w najmodniejszy kolor 2023 roku według Pantone. Dla osób preferujących większe maty, w ofercie marki Natec dostępna jest również wersja podkładki Natec Colors Obsidian Black o wymiarach 800 x 400 x 2.5 mm.







Oryginalna kolorystyka to jednak nie wszystko. Jak deklaruje producent podkładki Natec Colors Series to precyzja – wynikająca głównie z wysokiej jakości splotu oraz wsparcia dla sensorów optycznych i laserowych. Nie bez znaczenia jest też trwałość. Strzępieniu materiału zapobiegają obszyte krawędzie, a pełna odporność na wilgoć i zalanie nie tylko chroni, ale także ułatwia czyszczenie podkładki. Dzięki temu będzie ona służyć przez wiele lat.



Podkładki Natec Colors Series będą dostępne w prognozowanych cenach 19.99 PLN (300x250 mm) oraz 29.99 PLN (800x400 mm).





Wyróżniki produktu:

• Gładka, przyjemna w dotyku tkanina

• Wodoodporna warstwa wierzchnia

• Antypoślizgowa guma zwiększająca stabilność

• Kompatybilna z sensorami optycznymi i laserowymi

• Obszycie krawędzi zwiększające trwałość

Dane techniczne:

• Materiał: guma, tkanina

• Wodoodporność: tak

• Kolor: czarny, szary, różowy, viva magenta

• Wymiary: 300 x 250 x 2.5 mm (dodatkowa wersja Natec Colors Obsidian Black o wymiarach 800 x 400 x 2.5 mm)













































Źródło: Info Prasowe - Entrymedia