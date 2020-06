Natec Falcon – bezprzewodowa mysz do pracy i nie tylko

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Natec Falcon to bezprzewodowa mysz, którą można sparować z trzema urządzeniami. Dzięki temu osoby, które pracują na kilku komputerach lub współdzielą peryferia np. z innymi domownikami, mogą wygodnie przełączać się między nimi. Łączność bezprzewodowa odbywa się drogą radiową (2,4 GHz) lub z wykorzystaniem technologii Bluetooth 5.0. Osoby, które mają wbudowany stosowny moduł mogą więc obejść się bez instalacji dodatkowych dongli. Mysz bezprzewodowa Natec Falcon posiada sensor optyczny o rozdzielczości 3200 DPI. W razie potrzeby czułość można obniżyć do jednego z predefiniowanych poziomów przy pomocy dedykowanego przycisku. Aktualnie wybraną rozdzielczość sygnalizuje z kolei wskaźnik DPI. Gryzoń ma łącznie sześć przycisków i dodatkową, boczną rolkę, która ma ułatwiać przewijanie zawartości w orientacji poziomej.







Producent chwali się zastosowaniem wytrzymałych przełączników oraz ergonomicznie wyprofilowaną obudową. Pewny chwyt mają zapewnić gumowane wstawki, a matowe wykończenie ułatwić utrzymanie estetycznego wyglądu. Mysz Natec Falcon wyposażono w akumulator o pojemności 500 mAh, który dzięki inteligentnym technologiom oszczędzania energii ma nie wymagać częstego ładowania. To zaś odbywa się poprzez dołączony kabel micro-USB.



Mysz bezprzewodowa Natec Falcon trafi do sprzedaży już 24. czerwca. Jej sugerowana cena detaliczna została ustalona na poziomie 149 PLN.





Dane techniczne:

• łączność: bezprzewodowa - USB 2,4 GHz + Bluetooth 5.0

• sensor: optyczny

• rozdzielczość sensora: 3200 DPI

• dostępne poziomy DPI: 800, 1200, 1600, 2400, 3200 DPI

• zasięg: do 10 metrów

• liczba przycisków: 6

• zasilanie: wbudowany akumulator 500 mAh

• maks. liczba sparowanych urządzeń: 3

• wymiary (D x S x W): 119 x 77 x 47 mm (+/- 0,5 mm)

• wymagania: Bluetooth 4.0 lub nowszy / wolny port USB

• wymagania systemowe: Windows XP/Vista/7/8/10, Linux, Android



































Źródło: Info Prasowe / EntryMedia