Natec Grayling — nowe zasilacze do laptopów o mocy 45 i 90 W

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Marka Natec rozszerzyła właśnie swoją serię zasilaczy Grayling o nowe modele cechujące się mocą 45 W i 90 W. Produkty te wyróżniają się m.in. prostą, minimalistyczną konstrukcją oraz kompatybilnością z wieloma urządzeniami. Napięcie wejściowe zasilaczy Natec Grayling wynosi od 110 do 240 V, z kolei wyjściowe – od 5 do 20 V. To oznacza, że omawiane modele automatycznie dostosują parametry ładowania do podłączonego urządzenia, co powinno przełożyć się na kompatybilność nie tylko z laptopami, ale także tabletami, smartfonami czy innym sprzętem wyposażonym w gniazdo USB-C. Co więcej, urządzenia wspierające standard Power Delivery będą mogły naładować się kilkukrotnie szybciej niż dotychczas.







Zasilacze Natec Grayling zostały wyposażone w szereg dodatkowych, wielopoziomowych zabezpieczeń. Mają one zapewnić ochronę przed przeciążeniem (OL), zbyt wysokim napięciem i prądem (OV i OC), zwarciem (SC), a nawet przegrzaniem (OT). Warto zaznaczyć, że oba modele (45 W i 90 W) wyróżniają się także minimalistyczną, klasyczną konstrukcją o niewielkich gabarytach. Zasilacze powinny sprawdzić się więc nie tylko stacjonarnie, ale także w pociągu czy podczas spotkania w sali konferencyjnej.

Zasilacze Natec Grayling 45 W i 90 W zostały wycenione przez producenta na 109 PLN oraz 189 PLN.





Specyfikacja produktów:

• Rodzaj wtyku: USB-C

• Technologia ładowania: Power Delivery

• Zakres napięcia wejściowego: od 110 do 240 V

• Zakres częstotliwości wejściowej: od 50 do 60 Hz

• Zakres napięcia wyjściowego: od 5 do 20 V

• Maksymalne natężenie prądu: 3 A (45 W) / 4.5 A (90 W)

• Efektywność: 90%

• Kompatybilność: Uniwersalny

• Zabezpieczenia: OCP, OVP, OPP, OTP, SCP

• Długość przewodu: 270 cm

• Wymiary: 91 x 51 x 24 mm (45 W) / 116 x 70 x 25 mm (90 W)

• Waga: 235 g (45 W) / 345 g (90 W)

































Źródło: Info Prasowe / EntryMedia