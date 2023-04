Natec Helix – obudowa micro-ATX

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Natec Helix to funkcjonalna obudowa micro-ATX, która może być podstawą wszechstronnego komputera do biura lub domu. Przy niewielkich wymiarach zewnętrznych, tak oczekiwanych w tym segmencie, Helix zapewnia pełną kompatybilność z nawet bardzo bogato wyposażonymi płytami głównymi micro-ATX i Mini-ITX. Nowy model obudowy pomieści aż sześć dysków. Użytkownik otrzymuje trzy miejsca na nośniki SSD 2.5”, jeden slot dla HDD 3.5”, a także dwa miejsca hybrydowe na dyski 2.5” / 3.5”. Jest też zatoka 5.25”, dzięki której można dodatkowo zamontować np. napęd optyczny typu DVD lub Blu-ray.







Wnętrze ułatwi budowę multimedialnych komputerów wyposażonych np. w kartę graficzną (do 330 mm długości) oraz chłodzenie powietrzne procesora (do 148 mm wysokości). Istotną zaletą Natec Helix jest łatwy dostęp do gniazd USB. Na froncie obudowy można znaleźć cztery porty USB Typu A (2 × USB 3.0 i 2 × USB 2.0). Całości dopełniają dwa gniazda audio (stereo + mikrofon).



W Natec Helix nie mogło zabraknąć elementu, który zadba o optymalny przepływ powietrza. Dlatego seryjnie wyposażono ją w cichy wentylator wyciągowy 80 mm, podpinany do płyty głównej z możliwością regulacji prędkości obrotowej. Takie rozwiązanie ma pozwolić skutecznie wydalić na zewnątrz podgrzane powietrze i w konsekwencji przełożyć się na niższe temperatury zamontowanych wewnątrz komponentów. Co istotne, Natec Helix umożliwia montaż dwóch dodatkowych wentylatorów o średnicy 120 mm. Wydzielone miejsca znaleźć można z przodu i z boku obudowy.



Obudowa Natec Helix jest dostępna już w sprzedaży w cenie około 100 PLN.





Pełna specyfikacja:

• typ obudowy: micro tower,

• standard płyty głównej: micro-ATX, Mini-ITX,

• maksymalna wysokość chłodzenia CPU: 148 mm

• maksymalna długość karty graficznej GPU: 330 mm

• panel I/O: mini jack × 2, USB 2.0 typ A × 2, USB 3.0 typ A × 2,

• zainstalowane wentylatory: 1 × 80 mm,

• maksymalna liczba wentylatorów: 3,

• maksymalna liczba wentylatorów – bok: 1 × 120 mm,

• maksymalna liczba wentylatorów – przód: 1 × 120 mm,

• możliwość montażu wentylatorów – tył: 1 × 80 mm,

• liczba miejsc na dyski 2.5” (SSD/HDD): 5,

• liczba miejsc na dyski 3.5” (SSD/HDD): 3,

• liczba zatok 5.25” (napęd optyczny): 1,

• materiał: ABS, metal

• wymiary (dł. × szer. × wys.): 390 × 180 × 366 mm,

• waga: 2.7 kg.































Źródło: Info Prasowe / EntryMedia