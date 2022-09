Natec Oriole - efektowna podstawka chłodząca pod laptopa

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Natec prezentuje nową podstawkę chłodzącą Oriole, która posiada m.in. trzy podświetlane wentylatory i metalową konstrukcję z siedmioma stopniami regulacji kąta nachylenia. Podstawka jest przeznaczona dla laptopów o przekątnej ekranu do 17.3 cala. Całość wyposażona została w trzy wentylatory o średnicy 120 mm. Wyróżniają się przyciągającym uwagę niebieskim podświetleniem, a także trzystopniową regulacją prędkości ułatwiającą obniżenie temperatury komputera. Na froncie produktu znajduje się panel z niewielkimi otworami mającymi zapewnić efektywną cyrkulację powietrza.







Wygodne ustawienie podstawki ułatwi siedmiostopniowa regulacja kąta nachylenia. Opisywany model zasilany jest przez jeden z dwóch wbudowanych portów USB-A za pomocą dołączonego przewodu. W zestawie znajduje się również adapter umożliwiający podpięcie produktu do portu USB-C w laptopie. Podstawka Natec Oriole została wykonana z metalu i tworzywa ABS, co powinno być równoznaczne z wysoką trwałością produktu.



Podstawka chłodząca Natec Oriole została wyceniona na 89 PLN. Urządzenie niebawem powinno trafić do polskich sklepów.





Specyfikacja:

• Liczba i wielkość wentylatorów: 3 x 120 mm

• Prędkość obrotowa wentylatorów: +/- 10% 1080 - 1280 obr./min

• Przepływ powietrza wentylatora: 70 CFM

• Regulacja obrotów wentylatorów: 3-stopniowa

• Regulacja kąta nachylenia: 7 poziomów

• Rodzaje wejść / wyjść: HUB (2 x USB-A 2.0)

• Zasilanie: USB (5V)

• Podświetlenie: Tak

• Kolor podświetlenia: Niebieski

• Akcesoria w zestawie: Kabel USB-A

• Adapter: USB-A / USB-C

• Wymiary: 400 x 270 x 25 mm

• Materiał: Metal / ABS

• Waga: 740 g



































Źródło: Info Prasowe / EntryMedia