Natec Porifera – bezprzewodowa klawiatura z mechanizmem X-Scissor

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Klawiatura do pracy powinna być przede wszystkim wygodna i wszechstronna. Odpowiednie wyprofilowanie oraz wyposażenie w komplet praktycznych funkcji to gwarancja produktywnej pracy. Debiutująca właśnie na rynku klawiatura Natec Porifera ma wpisywać się w te wymagania. Natec Porifera wyróżnia nowatorskie, semi-ergonomiczne rozmieszenie klawiszy, które ma zapewniać wygodniejsze użytkowanie i chronić przed bólem dłoni. Układy w pełni ergonomiczne wymuszają prawidłową pozycję nadgarstków, jednak wymagają one przyzwyczajenia się i nie każdemu pasują. Porifera ma być złotym środkiem, oferując układ lepiej przystosowany do fizjologicznej pozycji nadgarstków, ale bez charakterystycznej szczeliny w środku. Komfort podnosi dodatkowo mocowana magnetycznie miękka podpórka pod nadgarstki z eko-skóry.







Zastosowane w modelu Porifera klawisze to znane z klawiatur laptopowych mechanizmy X-Scissor, charakteryzujące się bardzo cichą pracą, niskim skokiem oraz dużą wytrzymałością. Porifera może łączyć się jednocześnie z aż trzema z urządzeniami na odległość do 10 m. Jednym za pomocą dołączonego sticka USB (Wi-Fi 2,4 GHz) oraz dwoma przez Bluetooth 5.0. Urządzenie jest kompatybilne z Windowsem, Androidem, MacOS oraz iOs.



Dodatkowe funkcje o których warto wspomnieć, to 12 klawiszy multimedialnych, wbudowany akumulator 750 mAh ładowany kątowym kablem USB-C o długości 150 cm. Ponadto Porifera oferuje inteligentne zarządzenie energią, 3-poziomowe białe podświetlenie klawiszy oraz mechaniczny przycisk wyłączania zasilania.



Klawiatura Natec Porifera jest już dostępna na rynku w prognozowanej cenie 249 PLN.































Źródło: Info Prasowe - Entrymedia