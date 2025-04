Nebula rozpoczyna wiosenną promocję w Polsce

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Nebula, marka mobilnej rozrywki należąca do Anker Innovations, świętuje nadejście wiosny w Polsce specjalną promocją na swoje nowoczesne mini projektory. W dniach od 18 kwietnia do 5 maja klienci, którzy zakupią Capsule 3 – najmniejszy na świecie projektor z Google TV – lub Capsule 3 Laser z laserowym źródłem światła, otrzymają gimbal gratis lub za 1 PLN (w zależności od sprzedawcy). To doskonała okazja, by wzbogacić swoje domowe i podróżne kino o kinową jakość obrazu oraz stabilizację wideo na poziomie profesjonalnym. Nebula Capsule 3 – najmniejszy na świecie projektor z systemem Google TV, certyfikowany przez Netflix i stworzony z myślą o mobilnym stylu życia. Waży zaledwie 0.85 kg i jest na tyle kompaktowy, że zmieści się w plecaku, jest więc idealny na spontaniczne prezentacje w pracy, weekendowe wyjazdy czy wieczorne seanse w ogrodzie.







Dzięki systemowi Google TV zyskujesz natychmiastowy dostęp do Netflixa, YouTube i Sklepu Google Play, a sterowanie głosowe „Hey Google” sprawia, że nawigacja po aplikacjach jest całkowicie bezproblemowa. Technologia IEA 3.0 zapewnia błyskawiczną konfigurację – automatyczne ustawienie ostrości, korekcję zniekształceń (±40° w pionie i poziomie) oraz omijanie przeszkód w zaledwie 3 sekundy. Jasność 200 ANSI lumenów, rozdzielczość Full HD (1080p) i czas pracy do 2.5 godziny oglądania filmów (lub 10 godzin muzyki przez Bluetooth) zamieniają każde miejsce w kino lub strefę dźwięku gdziekolwiek jesteś.





Nebula Capsule 3 Laser: Laser Engine dla jasności, Dolby Atmos dla dźwięku

Nebula Capsule 3 Laser to idealne rozwiązanie dla osób, które szukają mobilnego kina domowego z prawdziwego zdarzenia. Urządzenie, dzięki laserowemu źródłu światła, oferuje jasność 300 ANSI lumenów, co pozwala na komfortowe oglądanie nawet w ciągu dnia czy w dobrze oświetlonych pomieszczeniach. Capsule 3 Laser idealne sprawdzi się więc idealnie podczas popołudniowych seansów, prezentacji w biurze czy spontanicznych wieczorów filmowych w salonie. Projektor wyświetla obraz o przekątnej do 120 cali na ścianie, suficie lub z tyłu ekranu, dopasowując się do każdej przestrzeni. Wbudowane głośniki 2×8 W z Dolby Digital+ zapewniają przestrzenne, kinowe brzmienie, a system Android TV daje dostęp do ulubionych aplikacji streamingowych, takich jak Netflix czy YouTube. Dzięki żywotności lampy wynoszącej 30 000 godzin oraz szybkiemu ładowaniu przez USB-C, projektor ten to trwały i wszechstronny towarzysz rozrywki – w domu, w podróży, a nawet podczas wieczorów pod gwiazdami.



Capsule 3 i Capsule 3 Laser łączą szereg przemyślanych funkcji, które czynią je idealnymi towarzyszami codziennej rozrywki. Ich ultrakompaktowa konstrukcja – aż do 90% mniejsza niż w przypadku tradycyjnych projektorów – sprawia, że doskonale sprawdzą się w podróży i w niewielkich przestrzeniach. Dzięki złączom HDMI 2.1, USB-C, AUX oraz obsłudze dwupasmowego Wi-Fi (2.4/5 GHz) łatwo można je połączyć z różnymi urządzeniami. Cicha praca, nawet przy wysokiej jasności, oraz wygodne sterowanie z poziomu aplikacji na Androida i iOS zapewniają maksymalny komfort użytkowania. Oba modele mogą też służyć jako głośniki Bluetooth, oferując do 10 godzin odtwarzania muzyki – idealne rozwiązanie na wyjazdy lub relaks w plenerze.



Statyw gimbal, dostępny w promocji gratis lub za 1 PLN przy zakupie projektora Nebula Capsule, to nowy wymiar elastyczności i wygody. Dzięki uniwersalnemu gwintowi 3/4 cala oraz pełnej kompatybilności z całą serią Capsule, montaż jest szybki i bezproblemowy. Statyw umożliwia płynny obrót o 360° w pionie i poziomie, co pozwala łatwo wyświetlać obraz na ścianie, suficie lub ekranie – gdziekolwiek jesteś. Niezależnie od miejsca, w którym oglądasz film: w salonie, sypialni, czy na zewnątrz, gimbal zapewnia idealny kąt i stabilny obraz za każdym razem.



Urządzenie w promocji można kupić w sieci Komputronik.

































źródło: Info Prasowe - Anker Innovatio